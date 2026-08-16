Во Львовской области обнаружили хорошо сохранившийся зуб мамонта весом 7,4 кг

Доцент Елена Томенчук, профессор Андрей Богуцкий и выпускник Владимир Проць. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

Во Львовской области в русле Днестра недалеко от Жидавеча была сделана уникальная находка. Речь идет о хорошо сохранившемся зубе мамонта. Экспонат обнаружил выпускник географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, а ныне военнослужащий Государственной пограничной службы Владимир Проць.

Об этом сообщила пресс-служба кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко, передает Новини.LIVE.

Зуб мамонта на Львовщине

Уникальная находка будет храниться в университете и служить учебным материалом для студентов.

Владимир Проць, обнаруживший зуб мамонта. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

"Особенно приятно, что будущие географы будут иметь возможность не только изучать плейстоценовую природу региона по учебникам, но и буквально "прикоснуться" к его древней истории", — говорится в сообщении.

Зуб мамонта. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

Владимир Проць рассказал, что случайно нашел зуб мамонта. Его длина составляет 35 см, а вес — 7,4 кг. По его предположениям, возраст находки может составлять от десяти до нескольких сотен тысяч лет.

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Зуб мамонта, найденный на Львовщине. Фото: facebook.com/proc.volodja

"Характерный ребристый (пластинчатый) рисунок поверхности является уникальным признаком зубной системы мамонтов. Происхождение: в Украине (в том числе вблизи Карпат и на берегах рек) такие окаменелости иногда вымываются водой из плейстоценовых отложений", — отметил он.

А доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии, кандидат географических наук Елена Томенюк в комментарии ZAXID.NET рассказала, что точный возраст артефакта определить сложно без радиоуглеродного анализа. По ее словам, эти виды мамонтов существовали в течение длительного времени.

Зуб мамонта, найденный во Львовской области. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

"Они видоизменялись под влиянием климатических изменений и эволюционировали. Место, где был найден зуб, подсказывает нам, что это, вероятно, более поздние формы мамонта, одни из последних. Хотя река могла вымыть этот зуб из более древних отложений. Мы оцениваем период существования этого мамонта от 100 тыс. до 11,7 тыс. лет назад", — говорит Томенюк.

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