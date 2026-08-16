Прогноз погоды во Львове на 17 августа — Львовский гидрометцентр прогнозирует дожди

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 августа, погода во Львовской области изменится. Регион будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления, из-за чего в течение дня возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове 17 августа

По прогнозу синоптиков, в области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами пройдут кратковременные дожди, кое-где — с грозами. Ветер будет северо-восточным с переходом на западный, его скорость составит 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13° до +18°, а днем прогреется до +26...+31°.

Погода во Львове 17 августа. Фото: Meteoprog

Во Львове также прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, с переходом на западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +16...+18°, а днем воздух прогреется до +26...+28°.

Таким образом, понедельник во Львовской области будет теплым, но нестабильным: после преимущественно сухой ночи днем погода может измениться на дождливую с грозами.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове ночью 15 августа произошел пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Варшавской. Пожар вызвала аккумуляторная батарея, а из-за сильного задымления и разрушения смежной стены спасатели эвакуировали шестерых человек, среди которых двое детей.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове 7 августа из-за подтвержденного случая бешенства у кота ввели карантинные ограничения. Они действуют в 5-километровой зоне вокруг места, где обнаружили больное животное.