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Главная Львов Львовщину накроют грозы: прогноз погоды на завтра

Львовщину накроют грозы: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 16:49
Прогноз погоды во Львове на 17 августа — Львовский гидрометцентр прогнозирует дожди
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 августа, погода во Львовской области изменится. Регион будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления, из-за чего в течение дня возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове 17 августа

По прогнозу синоптиков, в области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами пройдут кратковременные дожди, кое-где — с грозами. Ветер будет северо-восточным с переходом на западный, его скорость составит 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13° до +18°, а днем прогреется до +26...+31°.

Львовщину накроют грозы: прогноз погоды на завтра - фото 1
Погода во Львове 17 августа. Фото: Meteoprog

Во Львове также прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, с переходом на западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +16...+18°, а днем воздух прогреется до +26...+28°.

Таким образом, понедельник во Львовской области будет теплым, но нестабильным: после преимущественно сухой ночи днем погода может измениться на дождливую с грозами.

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Львов непогода Львовская область Погода во Львове дожди с грозами
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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