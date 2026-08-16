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Головна Львів Львівщину накриють грози: прогноз погоди на завтра

Львівщину накриють грози: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 16:49
Прогноз погоди у Львові на 17 серпня — Львівський гідрометцентр прогнозує дощі
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 серпня, погода на Львівщині зміниться. Регіон перебуватиме під впливом поля пониженого атмосферного тиску, через що протягом дня можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові 17 серпня

За прогнозом синоптиків, в області очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не передбачається, однак удень місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди — з грозами. Вітер буде північно-східним із переходом на західний, його швидкість становитиме 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13° до +18°, а вдень прогріється до +26...+31°.

Львівщину накриють грози: прогноз погоди на завтра - фото 1
Погода у Львові 17 серпня. Фото: Meteoprog

У Львові також прогнозують мінливу хмарність. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Вітер північно-східний, із переходом на західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +16...+18°, а вдень повітря прогріється до +26...+28°.

Таким чином, понеділок на Львівщині буде теплим, але нестійким: після переважно сухої ночі вдень погода може змінитися дощами та грозами

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Львів негода Львівська область Погода у Львові дощі із грозами
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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