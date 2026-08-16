На Львівщині знайшли добре збережений зуб мамонта вагою 7,4 кг

Доцентка Олена Томенчук, професор Андрій Богуцький та випусник Володимир Проць. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

У Львівській області в руслі Дністра біля поблизу Жидавеча знайшли унікальну знахідку. Йдеться про добре збережений зуб мамонта. Експонат знайшов випускник Географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а нині військовослужбовець Державної прикордонної служби Володимир Проць.

Про це повідомила пресслужба кафедри геоморфології і палеогеографії географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, передає Новини.LIVE.

Зуб мамонта на Львівщині

Унікальна знахідка зберігатиметься в університеті та слугуватиме навчальним матеріалом для студентів.

Володимир Проць, який знайшов зуб мамонта. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

"Особливо приємно, що майбутні географи матимуть можливість не лише вивчати плейстоценову природу регіону за підручниками, а й буквально "доторкнутися" до його давньої історії", — йдеться у повідомленні.

Зуб мамонта. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

Володимир Проць розповів, що випадково знайшов зуб мамонта. Його довжина 35 см, а вага 7,4 кг. За його припущеннями, вік знахідки може бути від десяти до декількох сотень тисяч років.

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Зуб мамонта, який знайшли на Львівщині. Фото: facebook.com/proc.volodja

"Характерний ребристий (пластинчастий) малюнок поверхні є унікальною ознакою зубної системи мамонтів. Походження: в Україні (у тому числі поблизу Карпат та на берегах річок) такі скамʼянілості іноді вимиваються водою з плейстоценових відкладів", — зазначив він.

А доцентка кафедри геоморфології і палеогеографії, кандидатка географічних наук Олена Томенюк у коментарі ZAXID.NET розповіла, що точний вік артефакту визначити складно без радіовуглецевого аналізу. За її словами, ці форми мамонтів існували впродовж тривалого часу.

Зуб мамонта, який знайшли на Львівщині. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

"Вони видозмінювалися під впливом кліматичних змін і еволюціонували. Місце, де був знайдений зуб, підказує нам, що це, мабуть, молодші форми мамонта, одні з останніх. Хоча річка могла вимити цей зуб зі старіших відкладів. Ми оцінюємо проміжок існування цього мамонта від 100 тис. до 11,7 тис. років тому", — каже Томенюк.

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