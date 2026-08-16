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Головна Львів На Львівщині знайшли зуб мамонта вагою понад 7 кг: фото

На Львівщині знайшли зуб мамонта вагою понад 7 кг: фото

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Дата публікації: 16 серпня 2026 18:28
На Львівщині знайшли добре збережений зуб мамонта вагою 7,4 кг
Доцентка Олена Томенчук, професор Андрій Богуцький та випусник Володимир Проць. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

У Львівській області в руслі Дністра біля поблизу Жидавеча знайшли унікальну знахідку. Йдеться про добре збережений зуб мамонта. Експонат знайшов випускник Географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а нині військовослужбовець Державної прикордонної служби Володимир Проць.

Про це повідомила пресслужба кафедри геоморфології і палеогеографії географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, передає Новини.LIVE.

Зуб мамонта на Львівщині

Унікальна знахідка зберігатиметься в університеті та слугуватиме навчальним матеріалом для студентів

Володимир Проць та зуб мамонта
Володимир Проць, який знайшов зуб мамонта. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

"Особливо приємно, що майбутні географи матимуть можливість не лише вивчати плейстоценову природу регіону за підручниками, а й буквально "доторкнутися" до його давньої історії", — йдеться у повідомленні.

Зуб мамонта
Зуб мамонта. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

Володимир Проць розповів, що випадково знайшов зуб мамонта. Його довжина 35 см, а вага 7,4 кг. За його припущеннями, вік знахідки може бути від десяти до декількох сотень тисяч років.

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Зуб мамонта
Зуб мамонта, який знайшли на Львівщині. Фото: facebook.com/proc.volodja

"Характерний ребристий (пластинчастий) малюнок поверхні є унікальною ознакою зубної системи мамонтів. Походження: в Україні (у тому числі поблизу Карпат та на берегах річок) такі скамʼянілості іноді вимиваються водою з плейстоценових відкладів", — зазначив він.

А доцентка кафедри геоморфології і палеогеографії, кандидатка географічних наук Олена Томенюк у коментарі ZAXID.NET розповіла, що точний вік артефакту визначити складно без радіовуглецевого аналізу. За її словами, ці форми мамонтів існували впродовж тривалого часу.

На Львівщині знайшли зуб мамонта
Зуб мамонта, який знайшли на Львівщині. Фото: facebook.com/GeomorphologyPaleogeographyLNU

 "Вони видозмінювалися під впливом кліматичних змін і еволюціонували. Місце, де був знайдений зуб, підказує нам, що це, мабуть, молодші форми мамонта, одні з останніх. Хоча річка могла вимити цей зуб зі старіших відкладів. Ми оцінюємо проміжок існування цього мамонта від 100 тис. до 11,7 тис. років тому", — каже Томенюк.

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тварини Львівська область Університет зуби мамонти артефакт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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