До +28 °С і без дощу: прогноз погоди у Львові 15 серпня

До +28 °С і без дощу: прогноз погоди у Львові завтра
У суботу, 15 серпня, у Львові очікується ясна та суха погода без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +28 °С, а вночі буде близько +14 °С. Також у місті прогнозують високу та надзвичайну пожежну небезпеку.
Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.
Якою буде погода у Львові 15 серпня
Упродовж дня у Львові переважатиме ясна погода, небо буде переважно чистим. Синоптики не прогнозують опадів, тож погодні умови будуть сприятливими для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.
Вночі температура повітря становитиме близько +14 °С. У денні години повітря прогріється до +28 °С.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–5 м/с. Атмосферний тиск очікується на рівні 736 мм рт. ст., а відносна вологість повітря становитиме близько 36%.
У Львові прогнозують пожежну небезпеку
Окремо синоптики попереджають про високу (4-й клас) та надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку 15 серпня.
За таких погодних умов зростає ймовірність виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Особливо небезпечним є використання відкритого вогню.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові педагоги отримують щомісячні премії до 15 тисяч гривень. Також львівські хірурги провели складну семигодинну операцію на серці 23-річному американському добровольцю, який захищає Україну на фронті.
Раніше Новини.LIVE розповідали про унікальну операцію у Львові, яку провели 23-річному американському добровольцю, що захищає Україну на фронті. Семигодинне втручання виконали львівські кардіохірурги, після чого військовослужбовець планує повернутися до служби.