До +28 °С і без дощу: прогноз погоди у Львові 15 серпня

Дівчинка на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 15 серпня, у Львові очікується ясна та суха погода без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +28 °С, а вночі буде близько +14 °С. Також у місті прогнозують високу та надзвичайну пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Якою буде погода у Львові 15 серпня

Упродовж дня у Львові переважатиме ясна погода, небо буде переважно чистим. Синоптики не прогнозують опадів, тож погодні умови будуть сприятливими для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Прогноз погоди у Львові на 15 серпня. Фото: Meteoprog

Вночі температура повітря становитиме близько +14 °С. У денні години повітря прогріється до +28 °С.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–5 м/с. Атмосферний тиск очікується на рівні 736 мм рт. ст., а відносна вологість повітря становитиме близько 36%.

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Окремо синоптики попереджають про високу (4-й клас) та надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку 15 серпня.

Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

За таких погодних умов зростає ймовірність виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Особливо небезпечним є використання відкритого вогню.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові педагоги отримують щомісячні премії до 15 тисяч гривень. Також львівські хірурги провели складну семигодинну операцію на серці 23-річному американському добровольцю, який захищає Україну на фронті.

Раніше Новини.LIVE розповідали про унікальну операцію у Львові, яку провели 23-річному американському добровольцю, що захищає Україну на фронті. Семигодинне втручання виконали львівські кардіохірурги, після чого військовослужбовець планує повернутися до служби.