Львівські хірурги провели унікальну операцію на серці американського бійця

Американський доброволець з лікарями. Фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

Двадцятитрьохрічний доброволець із США, який захищає Україну на фронті, довірив своє життя львівським кардіохірургам та успішно переніс надскладну семигодинну операцію на серці. Попри пропозиції поїхати на лікування до провідного медичного центру Каліфорнії, іноземний військовослужбовець обрав українських лікарів. Одразу після завершення реабілітації боєць планує знову взяти до рук зброю.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Університетської лікарні міста Львова.

Доброволець з Філадельфії

Американський доброволець приїхав до нашої країни з Філадельфії. На фронті він опанував фах оператора ударних дронів та отримав позивний "Голлівуд".

Проте серйозні проблеми із судинами та легеневою артерією почалися у нього ще під час проживання в Америці. У зоні бойових дій фізичні навантаження спровокували різке погіршення стану, а ретельне обстеження у Києві виявило рідкісну патологію, яка загрожувала пацієнту повною інвалідністю або раптовою смертю.

Унікальна операція

Для проведення унікального хірургічного втручання американця терміново перевели до Львова.

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"У Каліфорнії є один із провідних світових центрів, де виконують такі втручання. Та американець відповів, що довіряє українським лікарям і хоче оперуватися саме тут", — розповіли в Університетської лікарні ЛНМУ.

Під час 7-годинної операції фахівцям довелося повністю охолоджувати тіло хлопця та періодично вимикати роботу серця та зупиняти кровообіг, щоб дістати небезпечні тромби.

Американський доброволець Ендрю із професором Любомиром Куликом. Фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

Пацієнт продемонстрував дивовижну силу організму і почав самостійно пересуватися палатою вже на другу добу після оперативного втручання. За кілька місяців після відновлення, він планує повернутись до ЗСУ і продовжувати воювати за Україну.

Як писали Новини.LIVE раніше, переселенка у Львові звернулася до поліції із заявою про те, що під час конфлікту у транспорі їй завдали тілесних ушкоджень. За словами сина потерпілої, який є військовослужбовцем, конфлікт виник через те, що його мати розмовляла російською мовою.

Також ми писали, що у Львові запровадили карантинні обмеження через виявлення сказу у вуличного кота. Обмеження діятимуть у 5-кілометровій зоні навколо місця, де виявили тварину — перехрестя вул. В.Великого та вул. Кріля (колишня вул. Тролейбусна).