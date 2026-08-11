Львівські хірурги провели унікальну операцію на серці американського бійця

Американский волонтер вместе с врачами. Фото: Университетская больница ЛНМУ имени Данила Галицкого

Двадцатитрехлетний доброволец из США, защищающий Украину на передовой, доверил свою жизнь львовским кардиохирургам и успешно перенес чрезвычайно сложную семичасовую операцию на сердце. Несмотря на предложения отправиться на лечение в ведущий медицинский центр Калифорнии, иностранный военнослужащий выбрал украинских врачей. Сразу после завершения реабилитации боец планирует снова взять в руки оружие.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Университетской больницы города Львова.

Доброволец из Филадельфии

Американский доброволец приехал в нашу страну из Филадельфии. На фронте он освоил профессию оператора ударных дронов и получил позывной "Голливуд".

Однако серьезные проблемы с сосудами и легочной артерией начались у него еще во время проживания в Америке. В зоне боевых действий физические нагрузки спровоцировали резкое ухудшение состояния, а тщательное обследование в Киеве выявило редкую патологию, которая грозила пациенту полной инвалидностью или внезапной смертью.

Уникальная операция

Для проведения уникального хирургического вмешательства американца срочно перевели во Львов.

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"В Калифорнии есть один из ведущих мировых центров, где проводят такие операции. Но американец ответил, что доверяет украинским врачам и хочет оперироваться именно здесь", — рассказали в Университетской больнице ЛНМУ.

Во время 7-часовой операции специалистам пришлось полностью охладить тело молодого человека и периодически останавливать работу сердца и кровообращение, чтобы извлечь опасные тромбы.

Американский доброволец Эндрю с профессором Любомиром Куликом. Фото: Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Пациент продемонстрировал удивительную силу организма и уже на второй день после оперативного вмешательства начал самостоятельно передвигаться по палате. Через несколько месяцев после восстановления он планирует вернуться в ВСУ и продолжать воевать за Украину.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, переселенка во Львове обратилась в полицию с заявлением о том, что во время конфликта в транспорте ей нанесли телесные повреждения. По словам сына потерпевшей, который является военнослужащим, конфликт возник из-за того, что его мать разговаривала на русском языке.

Также мы писали, что во Львове ввели карантинные ограничения из-за выявления бешенства у уличного кота. Ограничения будут действовать в 5-километровой зоне вокруг места, где обнаружили животное — перекрестка ул. В. Великого и ул. Криля (бывшая ул. Троллейбусная).