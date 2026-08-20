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Головна Львів До +33 °С тепла та грози: прогноз погоди на Львівщині

До +33 °С тепла та грози: прогноз погоди на Львівщині

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Дата публікації: 20 серпня 2026 17:45
До 33° тепла та грози: погода Львівщини на 21 серпня
Дівчина охолоджується під час спеки. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 21 серпня, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасними дощами та грозами. Вдень опади можливі на всій території області, місцями прогнозують град, а температура повітря сягатиме до 33° тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода на Львівщині 21 серпня

За прогнозом, вночі місцями пройдуть короткочасні дощі. Вдень опади поширяться на всю територію Львівської області, також можливі грози та подекути град.

Вітер очікується південно-західний із переходом на північно-західний. Його швидкість становитиме 5–10 м/с

Температура повітря вночі коливатиметься від 14° до 19° тепла. Вдень стопчики термометрів покажуть 28–33°.

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У Львові 21 серпня також буде хмарно з проясненнями. Містом можуть пройти короткочасні дощі та грози. Вночі температура повітря становитиме 16–18° тепла. Вдень очікується 29–31°.

Таким чином, попри високу температуру, у регіоні можливі локальні грози та град.

Містянам і жителям області радять врахувати мінливі погодні умови під час планування справ на день.

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Львів дощ прогноз погоди спека гроза Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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