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До Львова наближається потепління: очікується 23° тепла

12 жовтня 2023 07:30
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Марта Байдака
Журналіст
Яка погода буде у Львові 12 жовтня — чи очікувати потепління
Люди в осінньому парку. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні,12 жовтня, по Львову та області очікується значне потепління. Вранці небо у Львові затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Проте дощу не передбачається, кажуть синоптики. Температура повітря підніметься до 23° тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків,  у Львові та області ясний ранок, але вдень і ввечері буде хмарно, опадів не очікується.

Скрін допису з Facebook сторінки львівського гідрометцентру
Скрін допису з Facebook сторінки львівського гідрометцентру 

"По Львову та області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 18-23° тепла", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що  у Львові очікувався сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до –3 °C вночі та до +18 °C вдень.

Також, ми раніше писали, що у Карпатах тривають морози. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до –5 °C.

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