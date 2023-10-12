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Ко Львову приближается потепление: ожидается 23° тепла

12 октября 2023 07:30
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Марта Байдака
Журналист
Какая погода будет во Львове 12 октября — ожидать ли потепления.
Люди в осеннем парке. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 12 октября, во Львове и области ожидается значительное потепление. Утром небо во Львове затянется облаками, не исчезающими до конца дня. Однако дождя не предполагается, говорят синоптики. Температура воздуха поднимется до 23° тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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По данным синоптиков, во Львове и области будет ясное утро, но днем и вечером облачно, осадков не ожидается.

Скрин сообщения из Facebook страницы львовского гидрометцентра
Скрин сообщения из Facebook страницы львовского гидрометцентра

"По Львову и области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 18-23° тепла", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове ожидался сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до –3 °C ночью и до +18 °C днем.

Также мы раньше писали, что в Карпатах продолжаются морозы. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до 5 °C.

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