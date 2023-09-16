До схеми втечі чоловіків через "Шлях" причетна родичка голови Львівської ОВА, — ЗМІ

На світлині Наталія Муха, Омелян Іванів, Максим Козицький, Степан Козицький. Фото: соцмережі

Наталія Муха, яка пов'язана з виїздом за кордон 200 військовозобов'язаних чоловіків через систему "Шлях", які не повернулися, має родинні зв'язки з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким. Вона виявилася дружиною рідного брата Ольги Козицької (у дівоцтві Мухи), яка є дружиною Степана Козицького.

Про це пише видання NGL.media, яке напередодні опублікувало розслідування на цю тему.

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Що відомо про Наталію Муху

Журналістам вдалося це підтвердити, проаналізувавши інформацію з декларацій, реєстру нерухомості та побачивши спільні адреси житла.

"Судячи із соцмереж Наталії Мухи та Ольги Козицької, вони є досить близькими подругами. Наталя Муха також присутня на спільних фото з Максимом і Степаном Козицькими", — зазначають у повідомленні.

Зазначимо, Наталія Муха є керівником миколаївського осередку товариства "Просвіта" та очолює миколаївський народний театр "Хліб". Через ці організації за зверненнями до Львівської ОВА, яка надавала дозволи на перетин кордону, виїхали та не повернулися біля 200 військовозобов'язаних чоловіків. Жінка не відповідала на дзвінки та повідомлення журналістів, аби прокоментувати таку ситуацію.

Що каже Козицький

Проте на запит журналістів відповів сам голова ОВА Максим Козицький.

"Я не можу знати деталей життя всіх активістів, у тому числі і пані Наталії Мухи. З того, що я знаю, вона займає активну громадянську позицію у місті Миколаїв (Львівська область) і з початку повномасштабного вторгнення налагодила волонтерську діяльність, до якої було залучено багато місцевих жителів. Тобто її організації не є фейковими чи такими, що існують лише на папері. З того, що мені відомо, зараз вона особисто перевіряє інформацію, яку опублікувало ваше видання", — зазначив у письмовій відповіді він.

У виданні кажуть, що раніше у Львівській ОВА відмовилися надати копії документів щодо використання системи "Шлях". Вони аргументували це тим, що захищають особисту інформацію тих людей, які скористалися цією системою.

"NGL.media звернулися до суду, і, попри перемогу у першій інстанції, врешті-решт Верховний Суд став на сторону ЛОВА", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, журналістам вдалося виявити сотні громадських організацій та благодійних фондів, які причетні до незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Такі "схеми" вони проводили завдяки системі "Шлях".