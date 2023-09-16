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К схеме побега мужчин через "Шлях" причастна родственница главы Львовской ОВА, — СМИ

16 сентября 2023 13:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
К схеме побега мужчин через "Шлях" причастна родственница главы Львовской ОВА, — СМИ
На фотографии Наталья Муха, Емельян Иванов, Максим Козицкий, Степан Козицкий. Фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Наталья Муха, которая связана с выездом за границу 200 военнообязанных мужчин через систему "Шлях", которые не вернулись, имеет родственные связи с председателем Львовской ОВА Максимом Козицким. Она оказалась женой родного брата Ольги Козицкой (в девичестве Мухи), которая является женой Степана Козицкого.

Об этом пишет издание NGL.media, которое накануне опубликовало расследование по этой теме.

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Что известно о Наталье Мухе

Журналистам удалось это подтвердить, проанализировав информацию по декларациям, реестру недвижимости и увидев общие адреса жилья.

"Судя по соцсетям Натальи Мухи и Ольги Козицкой, они достаточно близкие подруги. Наталья Муха также присутствует на совместных фото с Максимом и Степаном Козицкими", — отмечают в сообщении.

Отметим, Наталья Муха является руководителем николаевской организации общества "Просвіта" и возглавляет николаевский народный театр "Хліб". Из-за этих организаций по обращениям во Львовскую ОВА, которая предоставляла разрешения на пересечение границы, уехали и не вернулись около 200 военнообязанных мужчин. Женщина не отвечала на звонки и сообщения журналистов, чтобы прокомментировать ситуацию.

Что говорит Козицкий

Однако на запрос журналистов ответил председатель ОВА Максим Козицкий.

"Я не могу знать деталей жизни всех активистов, в том числе и госпожи Натальи Мухи. Из того, что я знаю, она занимает активную гражданскую позицию в городе Николаев (Львовская область) и с начала полномасштабного вторжения наладила волонтерскую деятельность, в которой было привлечено много местных жителей. То есть ее организации не являются фейковыми или существующими только на бумаге. Из того, что мне известно, сейчас она лично проверяет информацию, которую опубликовало ваше издание", — отметил в письменном ответе он.

В издании говорят, что ранее во Львовской ОВА отказались предоставить копии документов по использованию системы "Шлях". Они аргументировали это тем, что защищают личную информацию тех людей, которые пользовались этой системой.

"NGL.media обратились в суд, и, несмотря на победу в первой инстанции, в конце концов Верховный Суд стал на сторону ЛОВА", — добавили в материале.

Напомним, журналистам удалось выявить сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к незаконному выезду военнообязанных мужчин за границу. Такие "схемы" они проводили благодаря системе "Шлях".

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