Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області знеструмлено понад сто населених пунктів: Козицький назвав причину arrow

У Львівській області знеструмлено понад сто населених пунктів: Козицький назвав причину

23 серпня 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львівській області знеструмлено понад сто населених пунктів: Козицький назвав причину
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Максим Козицький\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уночі, 23 серпня, через несприятливі погодні умови у Львові виникли проблеми з електропостачанням. Наразі, понад сто населених пунктів в області повністю знеструмлено.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Читайте також:

Порушення у роботі "Львівобленерго"

За словами Козицького, через дощ, грозу та сильні пориви вітру виникли порушення в мережах ПрАТ "Львівобленерго". 

Станом на зараз відомо близько про 131 знеструмлений населений пункт у Львівській області. Серед них 68 — знеструмлені повністю, 63 — частково.

"Найбільше — на Самбірському, Турківському, Стрийському та Сколівському напрямках. Над відновленням електропостачання працюють 150 фахівців, задіяли 52 одиниці техніки", — додає Козицький.

Нагадаємо, на українському ринку нерухомості змінилась цінова ситуація щодо оренди квартир. Вартість житла за останній місяць зросла як на нове, так і на старе житло. Відтак, найдорожче житло здають у Львові, середня ціна однокімнатної квартири там сягає 14,62 тис. грн.

Також додамо, що у Львові управління молоді та спорту Львівської ОВА презентували проєкт "Ліга Нескорених" — спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію військових. В межах проєкту в одному з госпіталів області облаштували простір для фізичної й ментальної реабілітації військових. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз