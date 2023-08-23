У Львівській області знеструмлено понад сто населених пунктів: Козицький назвав причину

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Максим Козицький\Instagram

Уночі, 23 серпня, через несприятливі погодні умови у Львові виникли проблеми з електропостачанням. Наразі, понад сто населених пунктів в області повністю знеструмлено.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Порушення у роботі "Львівобленерго"

За словами Козицького, через дощ, грозу та сильні пориви вітру виникли порушення в мережах ПрАТ "Львівобленерго".

Станом на зараз відомо близько про 131 знеструмлений населений пункт у Львівській області. Серед них 68 — знеструмлені повністю, 63 — частково.

"Найбільше — на Самбірському, Турківському, Стрийському та Сколівському напрямках. Над відновленням електропостачання працюють 150 фахівців, задіяли 52 одиниці техніки", — додає Козицький.

Нагадаємо, на українському ринку нерухомості змінилась цінова ситуація щодо оренди квартир. Вартість житла за останній місяць зросла як на нове, так і на старе житло. Відтак, найдорожче житло здають у Львові, середня ціна однокімнатної квартири там сягає 14,62 тис. грн.

Також додамо, що у Львові управління молоді та спорту Львівської ОВА презентували проєкт "Ліга Нескорених" — спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію військових. В межах проєкту в одному з госпіталів області облаштували простір для фізичної й ментальної реабілітації військових.