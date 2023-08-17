На Львівщині стартував проєкт "Ліга Нескорених": подробиці

Пресконфереція "Ліги Нескорених". Фото: Львівська ОВА

Сьогодні, 17 серпня, у Львові управління молоді та спорту Львівської ОВА презентували проєкт "Ліга Нескорених" — спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію військових. В межах проєкту в одному з госпіталів області, облаштували простір для фізичної й ментальної реабілітації військових.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

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Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, для українських воїнів та ветеранів з інвалідністю створили в межах проєкту "Карту нескореного" — систему лояльності, що дозволятиме військовим після поранення безкоштовно тренуватись у приватних спортивних закладах, які стануть партнерами проєкту.

Учасники "Ліги Нескорених" та амбасадори. Фото: ЛОВА

"Ініціатива передбачає фізичну та психологічну реабілітацію ветеранів і членів їхніх сімей, проведення відкритих тренувань, змагань з різних видів спорту, покращення спортивної інфраструктури відповідно до потреб наших захисників та захисниць, а також створення "Карти нескореного", перепустки, яка дозволить ветеранам на пільгових засадах відвідувати приватні спортивні заклади", — йдеться у повідомленні.

Проєкт презентували за участі зіркових амбасадорів:

Тарас Тополя — лідер гурту "Антитіла", військовий парамедик 130 батальйону ТРО ЗСУ, співзасновник благодійного фонду "Антитіла";

— лідер гурту "Антитіла", військовий парамедик 130 батальйону ТРО ЗСУ, співзасновник благодійного фонду "Антитіла"; Марічка Падалко — телеведуча 1+1 та Єдиного телемарафону;

— телеведуча 1+1 та Єдиного телемарафону; Віктор Дідух — паралімпійський чемпіон з настільного тенісу, засновник Академії з настільного тенісу;

— паралімпійський чемпіон з настільного тенісу, засновник Академії з настільного тенісу; Віктор Легкодух — підполковник ЗСУ, офіцер Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, багаторазовий призер міжнародних ветеранських змагань "Invictus Games", "Warrior Games", багаторазовий чемпіон України, а віднедавна і віце-чемпіон світу з параатлетики.

Також, в межах проєкту уже провели перше відкрите мультидисциплінарне тренування для наших воїнів та ветеранів.

Військові разом з амбасадорами проєкту на тренуванні. Фото: ЛОВА

Відкрите тренування військових. Фото: ЛОВА

Тренування в межах проєкту "Ліга Нескорених". Фото: ЛОВА

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Також, ми писали, що у Львові американські хірурги місії Face to Face оперуватимуть українців на базі реабілітаційного центру "Незламні". Це вже третя місія Face to Face в Україні, в межах якої раніше прооперували 50 пацієнтів, та ще 80 — проконсультували.