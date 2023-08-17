На Львовщине стартовал проект "Лига Непокоренных": подробности

Прессконференция "Лиги Непокоренных". Фото: Львовская ОВА

Сегодня, 17 августа, во Львове управление молодежи и спорта Львовской ОВО презентовали проект "Лига Непокоренных" — направленный на психологическую и физическую реабилитацию военных. В рамках проекта в одном из госпиталей области обустроили пространство для физической и ментальной реабилитации военных.

Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, для украинских воинов и ветеранов с инвалидностью создали в рамках проекта "Карту непокоренного" — систему лояльности, которая позволит военным после ранения бесплатно тренироваться в частных спортивных заведениях, которые станут партнерами проекта.

Участники "Лиги Непокоренных" и послы. Фото: ЛОВА

"Инициатива предусматривает физическую и психологическую реабилитацию ветеранов и членов их семей, проведение открытых тренировок, соревнований по разным видам спорта, улучшение спортивной инфраструктуры в соответствии с потребностями наших защитников и защитниц, а также создание "Карты непокоренного", пропуска, который позволит ветеранам на льготных началах посещать частные спортивные заведения", — говорится в сообщении.

Проект презентовали с участием звездных амбассадоров.

Тарас Тополя - лидер группы "Антитела", военный парамедик 130 батальона ТРО ВСУ, соучредитель благотворительного фонда "Антитела";

- лидер группы "Антитела", военный парамедик 130 батальона ТРО ВСУ, соучредитель благотворительного фонда "Антитела"; Маричка Падалко – телеведущая 1+1 и Единого телемарафона;

– телеведущая 1+1 и Единого телемарафона; Виктор Дидух - паралимпийский чемпион по настольному теннису, основатель Академии по настольному теннису;

- паралимпийский чемпион по настольному теннису, основатель Академии по настольному теннису; Виктор Легкодух - подполковник ВСУ, офицер Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, многократный призер международных ветеранских соревнований "Invictus Games", "Warrior Games", многократный чемпион Украины, а недавно и вице-чемпион мира по параатлетике.

Также, в рамках проекта уже провели первую открытую мультидисциплинарную тренировку для наших воинов и ветеранов.

Военные вместе с амбассадороми проекта на тренировке. Фото: ЛОВА

Открытая тренировка военных. Фото: ЛОВА

Тренировка в рамках проекта "Лига Непокоренных". Фото: ЛОВА

Напомним, мы ранее писали, что во Львове собирают 35 млн грн на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. Он заработает на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения.

Также мы писали, что во Львове американские хирурги миссии Face to Face будут оперировать украинцев на базе реабилитационного центра "Несокрушимые". Это уже третья миссия Face to Face в Украине, в рамках которой ранее прооперировали 50 пациентов и еще 80 — проконсультировали.