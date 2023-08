У Львові американські хірурги безкоштовно оперуватимуть українців: деталі

Американські хірурги в операційній. Фото: ЛМР

У Львові американські хірурги місії Face to Face оперуватимуть українців на базі реабілітаційного центру "Незламні". Це вже третя місія Face to Face в Україні, в межах якої раніше прооперували 50 пацієнтів, та ще 80 — проконсультували.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Читайте також:

Подробиці

Як зазнчають у лікарні, українські медики разом з американськими колегами відберуть українців для проведення реконструктивних операцій на обличчі та шиї. Операції для українців будуть безкоштовними.

"Аби пройти відбір, вам потрібно надіслати скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ/МРТ тощо. Після отримання та розгляду цієї інформації, вам буде повідомлено про результат та деталі", — зазначають у центрі "Незламні" Першого медичного об’єднання Львова.

Для отримання інформації про те, як подати заявку на операцію в рамках місії, потрібно написати на електронну пошту або в Telegram/Viber за номером +380937814304

Додамо, місія створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) (The Educational and Research Foundation) та організаціями Razom for Ukraine тa INgenius.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" українські хірурги спільно з спеціалістами з реконструктивної та пластичної хірургії Чехії оперуватимуть пацієнтів, які постраждали внаслідок війни.

Також, ми писали, що у США 21-річній мешканці Львівщини сформували щелепу з кістки власної ноги.