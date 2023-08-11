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Во Львове американские хирурги будут бесплатно оперировать украинцев: детали

11 августа 2023 11:50
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове американские хирурги будут бесплатно оперировать украинцев: детали
Американские хирурги в операционной. Фото: ЛГС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове американские хирурги миссии Face to Face будут оперировать украинцев на базе реабилитационного центра "Несокрушимые". Это уже третья миссия Face to Face в Украине, в рамках которой ранее прооперировали 50 пациентов и еще 80 — проконсультировали.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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Подробности

Как отмечают в больнице, украинские медики вместе с американскими коллегами отберут украинцев для проведения реконструктивных операций на лице и шее. Операции для украинцев будут бесплатными.

"Чтобы пройти отбор, вам нужно отправить сканированные копии выписок (при наличии), фотографии и снимки исследований КТ/МРТ и т.д. После получения и рассмотрения этой информации вам будет сообщено о результатах и деталях",  — отмечают в центре "Несокрушимые" Первого медицинского объединения Львова.

Для получения информации о том, как подать заявку на операцию в рамках миссии, нужно написать на электронную почту или в Telegram/Viber по номеру +380937814304

Добавим, миссия создана в сотрудничестве с American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) (The Educational and Research Foundation) и организациями Razom for Ukraine и INgenius.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" украинские хирурги совместно со специалистами по реконструктивной и пластической хирургии Чехии будут оперировать пациентов, пострадавших в результате войны.

Также мы писали, что в США 21-летней жители Львовщины сформировали челюсть из кости собственной ноги.

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