Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові хірурги з Чехії оперують поранених українців, які постраждали від війни arrow

У Львові хірурги з Чехії оперують поранених українців, які постраждали від війни

2 серпня 2023 13:55
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові хірурги з Чехії оперують поранених українців, які постраждали від війни
Українські та чеські хіргури в операційній. Фото: Перше ТМО
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" українські хірурги спільно з спеціалістами з реконструктивної та пластичної хірургії Чехії оперуватимуть пацієнтів, які постраждали внаслідок війни. Спеціалісти з Чехії будуть у Львові тиждень і планують прооперувтаи ще 10 пацієнтів.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Читайте також:

Деталі візиту 

Як зазначають у лікарні, це перший візит чеських лікарів в Україну в межах програми Medevac. За чортири дні у Львові чеські лікарі вже проконсультували понад 30 пацієнтів  виконали 5 операцій.

"Серед втручань, які ми виконуємо, об’ємні мікрохірургічні операції рук. Це складні операції, які вимагають специфічних навичок. Не йдеться про невідкладну допомогу. Це швидше вторинна хірургічна допомога при множинних мінно-вибухових пораненнях рук та ніг", — розповідає реконструктивний хірург з Чехії Якуб Голубек. 

Чеські хірурги в операційній у Львові. Фото: Перше ТМО Львова
Чеські хірурги в операційній у Львові. Фото: Перше ТМО Львова 

До слова, місія чеських спеціалістів загалом триватиме тиждень. Вони планують прооперувати ще 10 пацієнтів Центру.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" врятували передчасно народжене немовля з абсцесом печінки та некротизуючим ентероколітом. Немовля, яке назвали Вікторією, народилося передчасно на 29 тижні вагітності з вагою 1,4 кг.

Також, ми писали, що у Львові, в Лікарні Святого Миколая, офтальмологи видалили рідкісну 12-мм кісту на оці дитини. Утворення росло і деформувало обличчя 11-річної дівчинки.

Додамо, у Львівській лікарні Святого Миколая  прооперували 9-річного Артема із звуженням трахеї. Операцію, яку виконали хлопчику, донедавна проводили тільки в столиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз