У Львові хірурги з Чехії оперують поранених українців, які постраждали від війни

Українські та чеські хіргури в операційній. Фото: Перше ТМО

У Львові у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" українські хірурги спільно з спеціалістами з реконструктивної та пластичної хірургії Чехії оперуватимуть пацієнтів, які постраждали внаслідок війни. Спеціалісти з Чехії будуть у Львові тиждень і планують прооперувтаи ще 10 пацієнтів.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

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Деталі візиту

Як зазначають у лікарні, це перший візит чеських лікарів в Україну в межах програми Medevac. За чортири дні у Львові чеські лікарі вже проконсультували понад 30 пацієнтів виконали 5 операцій.

"Серед втручань, які ми виконуємо, об’ємні мікрохірургічні операції рук. Це складні операції, які вимагають специфічних навичок. Не йдеться про невідкладну допомогу. Це швидше вторинна хірургічна допомога при множинних мінно-вибухових пораненнях рук та ніг", — розповідає реконструктивний хірург з Чехії Якуб Голубек.

Чеські хірурги в операційній у Львові. Фото: Перше ТМО Львова

До слова, місія чеських спеціалістів загалом триватиме тиждень. Вони планують прооперувати ще 10 пацієнтів Центру.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" врятували передчасно народжене немовля з абсцесом печінки та некротизуючим ентероколітом. Немовля, яке назвали Вікторією, народилося передчасно на 29 тижні вагітності з вагою 1,4 кг.

Також, ми писали, що у Львові, в Лікарні Святого Миколая, офтальмологи видалили рідкісну 12-мм кісту на оці дитини. Утворення росло і деформувало обличчя 11-річної дівчинки.

Додамо, у Львівській лікарні Святого Миколая прооперували 9-річного Артема із звуженням трахеї. Операцію, яку виконали хлопчику, донедавна проводили тільки в столиці.