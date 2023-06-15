У Львові медики видалили рідкісну патологію на оці дитини

11-річна Алевтина з Мар’яною Онисик, завідувачкою офтальмологічного відділення лікарні. Фото: Перше ТМО Львова

У Львові, в Лікарні Святого Миколая, офтальмологи видалили рідкісну 12-мм кісту на оці дитини. Утворення росло і деформувало обличчя 11-річної дівчинки.

Про це інформує пресслужба Першого медичного територіального об'єднання Льовова.

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Як зазначають у лікарні, батьки 11-річної Алевтини не знали, що їхня донька народилася з кістою у правому оці. Утворення на оці дівчинки довгий час було непомітним та не завдало жодних клопотів. Рости кіста почала лише декілька років тому. Спершу око почало незвично чухатися, а згодом в ньому почали рости волосинки.

"Дермоїдна кіста розташувалася в Алевтини за нижньою повікою, поширилась на очне яблуко та деформувала очну щілину. Крім того, волосини, що росли з кісти, ставали дедалі товщими. Аби вищипувати їх з ока, раз на кілька тижнів дівчинка відвідувала спеціалістів. Зрештою, коли жити з кістою стало надто незручно, Алевтина та її батьки наважились на операцію", — зазначають у лікарні.

Алевтина на під час огляду ока в лікарні. Фото: Перше ТМО Львова

На момент операції кіста сягала в розмірах 12х6 мм. Аби не залишити на оці дівчинки жодних дефектів, лікарі оперували за допомогою мікрохірургічних інструментів.

Алевтина почуває себе добре, а рана на оці швидко загоїлась, і тепер її нічого не турбує. До лікарів дівчинка приїжджатиме лише на огляди.

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