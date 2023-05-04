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У Львові вперше за всю історію України пацієнтці провели трансплантацію одразу двох органів

4 травня 2023 13:39
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові вперше за всю історію України пацієнтці провели трансплантацію одразу двох органів
Львівські лікарі пересадили підшлункову залозу-нирку та печінку. Фото: Перше ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Трансплантологи львівської лікарні св.Пантелеймона вперше в Україні провели пересадку комплексу підшлункова залоза  — нирка. Органи отримала дружина захисника, яку виписали додому у день народження. Окрім цього, лікарі одномоментно провели ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки. Врятовано чотири життя.

Про це інформують в Першому медичному об'єднанні Львова

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Деталі операції 

Операцію з пересадки підшлункової залози, що вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань, львівським трансплантологам допомогли провести хірурги київської клініки "Феофанія".

Нирку і підшлункову залозу отримала 33-річна медсестра Олена Ткачук з Рівненщини. З п’яти років вона хворіла на цукровий діабет. Підшлункова не виробляла інсулін. Після того, як Олена народила дитину, відмовили ще й нирки.

33-річна медсестра Олена Ткачук разом з медиками. Фото: Перше ТМО Львова
33-річна медсестра Олена Ткачук разом з лікарями.
Фото: Перше ТМО Львова

"На операційному столі жінка провела майже 9 годин. Впродовж 6 годин їй пересаджували підшлункову залозу. Ще понад 2 години - нирку. Органи запрацювали просто на операційному столі", — кажуть у лікарні.

Чоловік Олени — військовий, він захищає Україну. Його відпустка збіглася в часі з операцією дружини. У лікарню він приїхав просто з фронту.

Лікарі задоволені післяопераційним періодом Олени: вона впевнено ходить, сама їсть, пробує навіть робити розминку. Жінка тішиться, що нарешті може жити без уколів інсуліну та процедур гемодіалізу. Мріє більше часу проводити з чоловіком та 11-річною донькою. На 11 день після операції, у її день народження, Олену виписали з лікарні.

Донором органів для Олени і ще трьох пацієнтів став 42-річний чоловік, що помер від інсульту і родина погодилася на донорство.

Легені пересадили чоловікові з Донеччини, який через кістозну гіпоплазію обох легень три останні роки жив на кисневій підтримці.

Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття, в якого був цироз печінки. Останні місяці чоловік балансував між життям та смертю, пережив сім внутрішніх кровотеч, а за статистикою вже після третьої людина не виживає.

Серце пересадили 48-річному львів’янину, який на новий орган чека рік. Його серце не могло перекачувати кров і могло будь-якої миті зупинитися.

Нагадаємо, ми раніше писали, що львівські медики провели опеарцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції. 

Також, раніше львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.

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