Во Львове впервые за всю историю Украины пациентке провели трансплантацию сразу двух органов

Львовские врачи пересадили поджелудочную железу, почку и печень. Фото: Первое ТМО Львова

Трансплантологи львовской больницы св. Пантелеймон впервые в Украине провели пересадку комплекса поджелудочная железа — почка. Органы получила жена защитника, выписанная домой в день рождения. Кроме того, врачи одномоментно провели еще три сложных трансплантации: легких, сердца и печени. Спасены четыре жизни.

Об этом информируют в Первом медицинском объединении Львова.

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Детали операции

Операцию по пересадке поджелудочной железы, которая считается одним из сложнейших в мире хирургических вмешательств, львовским трансплантологам помогли провести хирурги киевской клиники "Феофания".

Почку и поджелудочную железу получила 33-летняя медсестра Елена Ткачук из Ровенской области. С пяти лет она болела сахарным диабетом. Поджелудочная не производила инсулин. После того, как Елена родила ребенка, отказали еще и почки.

33-летняя медсестра Елена Ткачук вместе с врачами.

Фото: Первое ТМО Львова

" На операционном столе женщина провела почти 9 часов. В течение 6 часов ей пересаживали поджелудочную железу. Еще более 2 часов — почку . Органы заработали прямо на операционном столе", — говорят в больнице.

Муж Елены – военный, он защищает Украину. Его отпуск совпал по времени с операцией жены. В больницу он приехал прямо с фронта.

Врачи довольны послеоперационным периодом Елены: она уверенно ходит, сама ест, пробует даже разминать. Женщина радуется, что, наконец, может жить без уколов инсулина и процедур гемодиализа. Мечтает больше времени проводить с мужем и 11-летней дочерью. На 11 день после операции, в день рождения, Елену выписали из больницы.

Донором органов для Елены и еще трех пациентов стал умерший от инсульта 42-летний мужчина и семья согласилась на донорство.

Легкие пересадили мужчине из Донбасса, который из-за кистозной гипоплазии обоих легких три последних года жил на кислородной поддержке.

Печень трансплантировали 43-летнему жителю Закарпатья, у которого находился цирроз печени. Последние месяцы мужчина балансировал между жизнью и смертью, пережил семь внутренних кровотечений, а по статистике уже после третьего человека не выживает.

Сердце пересадили 48-летнему львовянину, который новый орган ждал год. Его сердце не могло перекачивать кровь и могло в любой момент остановиться.

Напомним, мы ранее писали, что львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.

Также мы писали, что львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.