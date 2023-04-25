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Львівські медики першими в Україні провели дитині операцію на мозку з пробудженням

25 квітня 2023 18:32
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівські медики першими в Україні провели дитині операцію на мозку з пробудженням
Операція тривала сім годин. Фото: Перше ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції. 

Про це інформує Перше медичне об'єднання Львова.

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Пацієнтом був 15-річний Максим із Тернополя, який через пухлину в мозку з восьми років страждав від сильних епілептичних нападів. Лікарі розповідають, що черговий напад у хлопця міг статися через будь-що, як-от: фізичну активність або прояв емоцій. Підліток до появи судом займався танцями, але через пухлину навіть не міг більше бігати. 

15-річний Максим із Тернополя, якому зробили операцію на мозку. Фото : Перше ТМО Львова
15-річний  Максим із Тернополя, якому зробили операцію на мозку.
Фото: Перше ТМО Львова 

Останніми роками йому стало важко говорити та запам'ятовувати, оскільки пухлина росла та почала тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мовлення й рухи, зрештою виник високий ризик паралічу правої половини тіла. Операцію провели львівські нейрохірурги лікарні святого Миколая. 

"Під час видалення самої пухлини лікарям вдалося розбудити Максима. Це потрібно, аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають. Медики розважали Максима розмовами про його улюблених супергероїв коміксів та вигадані всесвіти і не давали хлопцеві заснути. Поки він говорив активність у ділянках, які відповідають за рухи кінцівками та мовлення",  йдеться в повідомленні.

Операція тривала сім годин. Аналізи показали, що лікарям вдалося повністю видалити пухлину, а утворення було доброякісним.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у львівській дитячій лікарні святого Миколая нейрохірурги прооперували 8-місячну дівчинку з Волині з важкою формою епілепсії.

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