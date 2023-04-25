Львовские медики первыми в Украине провели ребенку операцию на мозге с пробуждением

Операция длилась семь часов. Фото: Первое ТМО Львова

Львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — мальчик должен быть в сознании во время важнейшей части операции.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

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Пациентом был 15-летний Максим из Тернополя, который из-за опухоли в мозгу с восьми лет страдал от сильных эпилептических приступов. Врачи рассказывают, что очередное нападение у мальчика могло произойти из-за чего-либо, например: физической активности или проявления эмоций. Подросток до появления судорог занимался танцами, но из-за опухоли даже не мог больше бегать.

15-летний Максим из Тернополя, которому сделали операцию на мозге.

Фото: Первое ТМО Львова

В последние годы ему стало трудно говорить и запоминать, поскольку опухоль росла и начала давить на участки мозга, которые отвечают за речь и движения, в конце концов возник высокий риск паралича правой половины тела. Операцию провели львовские нейрохирурги больницы святого Николая.

"Во время удаления самой опухоли врачам удалось разбудить Максима. Это нужно, чтобы контролировать его речь и движения и не повредить ответственные за них участки мозга. Медики развлекали Максима разговорами о его любимых супергероях комиксов и вымышленных вселенных и не давали парню заснуть. Пока он говорил активность в участках, отвечающих за движения конечностями и речи", — говорится в сообщении.

Операция длилась семь часов. Анализы показали, что врачам удалось полностью удалить опухоль, а образование было доброкачественным.

Напомним, мы ранее писали, что во львовской детской больнице святого Николая нейрохирурги прооперировали 8-месячную девочку из Волыни с тяжелой формой эпилепсии.