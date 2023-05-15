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Львівські медики врятували 9-річного хлопчика, який заледве дихав

15 травня 2023 12:46
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівські медики врятували 9-річного хлопчика, який заледве дихав
9-річний Артем разом із командою медиків лікарні Святого Миколая у Львові. Фото: Перше ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській лікарні Святого Миколая прооперували 9-річного Артема із патологічним звуженням трахеї. Операцію, яку виконали хлопчику донедавна проводили тільки в столиці.

Про це повідомили у Першому медоб'єднанні Львова.

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Деталі операції 

До лікарні Артема доставили у критичному стані. Після обстеження медики з'ясували, що отвір у дихальних шляхах був менший за 2 мм, при нормі 1-1,4 см.

"У будь-який момент хлопчик міг задихнутися", — кажуть медики.

Для того, щоб прооперувати Артема лікарям потрібно було дообстежити дихальні шляхи хлопця. Але через ризик набряку в зоні звуження трахеї не можна було використовувати для цього сторонні предмети.

"Тому наші спеціалісти вирішили провести унікальну діагностичну процедуру без хірургічного втручання — зробили КТ спеціальним апаратом із 3D-зображенням", — йдеться у повідомленні.

Команда медиків лікарні Святого Миколая оперує 9-річного Артема. Фото: Перше ТМО Львова
Команда медиків лікарні Святого Миколая оперує 9-річного Артема. Фото: Перше ТМО Львова

Під час операції дитячі хірурги разом з торакальним хірургом видалили патологічне звуження та зшили обидва кінці трахеї. Під час втручання анестезіологи інтубували трахею хлопчика. Тобто, забезпечували безперервну вентиляцію легень.

За словами лікарів, Артем вже відновився після операції та вільно дихає.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у США 21-річній мешканці Львівщини сформували щелепу з кістки власної ноги.

Також, ми писали, що львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції. 

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