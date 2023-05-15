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Львовские медики спасли 9-летнего мальчика, который едва дышал

15 мая 2023 12:46
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовские медики спасли 9-летнего мальчика, который едва дышал
9-летний Артём вместе с командой медиков больницы Святого Николая во Львове. Фото: Первое ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской больнице Святого Николая прооперировали 9-летнего Артема с патологическим сужением трахеи. Операцию, которую выполнили мальчику, до того проводили только в столице.

Об этом сообщили в Первом медобъединении Львова .

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Детали операции

В больницу Артема доставили в критическом состоянии. После обследования медики выяснили, что отверстие в дыхательных путях было менее 2 мм, при норме 1-1,4 см.

"В любой момент мальчик мог задохнуться",  — говорят медики.

Для того чтобы прооперировать Артема врачам нужно было дообследовать дыхательные пути парня. Но из-за риска отека в зоне сужения трахеи нельзя было использовать для этого посторонние предметы.

"Поэтому наши специалисты решили провести уникальную диагностическую процедуру без хирургического вмешательства  — сделали КТ специальным аппаратом с 3D-изображением",  — говорится в сообщении.

Команда медиков больницы Святого Николая оперирует 9-летним Артемом. Фото: Первое ТМО Львова
Команда медиков больницы Святого Николая оперирует 9-летним Артемом. Фото: Первое ТМО Львова

Во время операции детские хирурги вместе с торакальным хирургом удалили патологическое сужение и сшили оба конца трахеи. Во время вмешательства анестезиологи интубировали трахею мальчика. То есть обеспечивали непрерывную вентиляцию легких.

По словам врачей, Артем уже восстановился после операции и свободно дышит.

Напомним, мы ранее писали, что в США 21-летней жительнице Львовщины сформировали челюсть из кости собственной ноги.

Также мы писали, что львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.

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