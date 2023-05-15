Львовские медики спасли 9-летнего мальчика, который едва дышал
Во Львовской больнице Святого Николая прооперировали 9-летнего Артема с патологическим сужением трахеи. Операцию, которую выполнили мальчику, до того проводили только в столице.
Об этом сообщили в Первом медобъединении Львова .
Детали операции
В больницу Артема доставили в критическом состоянии. После обследования медики выяснили, что отверстие в дыхательных путях было менее 2 мм, при норме 1-1,4 см.
"В любой момент мальчик мог задохнуться", — говорят медики.
Для того чтобы прооперировать Артема врачам нужно было дообследовать дыхательные пути парня. Но из-за риска отека в зоне сужения трахеи нельзя было использовать для этого посторонние предметы.
"Поэтому наши специалисты решили провести уникальную диагностическую процедуру без хирургического вмешательства — сделали КТ специальным аппаратом с 3D-изображением", — говорится в сообщении.
Во время операции детские хирурги вместе с торакальным хирургом удалили патологическое сужение и сшили оба конца трахеи. Во время вмешательства анестезиологи интубировали трахею мальчика. То есть обеспечивали непрерывную вентиляцию легких.
По словам врачей, Артем уже восстановился после операции и свободно дышит.
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