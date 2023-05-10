У США 21-річній мешканці Львівщини сформували щелепу з кістки власної ноги

Хірурги під час операції. Фото: УНІАН

У львівському "Охматдиті" уже втретє працювала команда хірургів зі США, яка загалом проконсультувала понад 100 дітей і 20 прооперувала. За цей час рішення американські лікарі не знайшли лише для однієї пацієнтки, яка приїхала до них на консультацію, – 21-річної Анни з Самбора Львівської області, якій потрібна була складна реконструктивна операція з формування щелепи.

Про це повідомили у львівському "Охматдиті".

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Історія проведення операції

Щоб виконати це оперативне втручання, потрібне особливе обладнання, якого у Львові немає. Перевозити його зі США під час війни — ризиковано. Тож дівчину запросили до Техасу (США), де успішно прооперували.

Анна з медиками у США. Фото: "Охматдит"

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У Анни при народженні діагностували злоякісну пухлину щелепи —тератому. Така пухлина містить у собі дуже різні тканини — волосся, зуби і злоякісний процес загрожує життю. Пухлина була велика — 20 см. Тож на третій день після появи на світ дівчинку прооперували у львівському "Охматдиті" професор Іван Готь і завідувач хірургічного відділення Роман Стеник. Забрали пухлину разом з половиною нижньої щелепи, іншого виходу не було. Дитина росла з обмеженнями, їй було важко смоктати, дихати, їсти.

У 9 років Анні зробили реконструктивну операцію. Оперував дівчинку відомий французький пластичний хірург Бернар Паві. Він закрив дефект власними тканинами дитини, отриманими з 9 ребра, зафіксувавши титановими елементами. Та це було короткочасне рішення. Імплантат виконував свою функцію, але кістка має здатність розсмоктуватися, і проблема повернулася.

Анна після операції з лікаркою зі Львова. Фото: "Охматдит"

Тож коли американські хірурги вчергове приїхали до Львова, львівські хірурги запросили Анну на консультацію. Після обстежень американські спеціалісти запропонували дівчині складну реконструктивну операцію із закриття дефекту за допомогою фрагменту кістки з її власної ноги. Зробити цю операцію у Львові було неможливо, бо потрібне особливе обладнання, якого тут нема, а везти зі США під час війни — надто ризиковано. Тож Анну і її лікарку Христину Пограничну з Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії запросили до Техасу (США).

"Автотрансплантацію зробили з малогомілкової кістки на судинній ніжці, тобто відділили частину кістки ноги разом із судиною, яка надалі живитиме щелепу. Такі мікроваскулярні операції — це тривала робота, адже треба було акуратно відпрепарувати кістку з судинами і помістити в ділянку дефекту у щелепі, перед тим сформувавши її анатомічні особливості щелепи. Тонка скульптурна робота, яка потребує часу і вмінь хірургів. Саме тому до порятунку Ані залучили Джейсона Поттера і Ланса Оксфорда, провідних пластичних хірургів зі США, які спеціалізуються на мікровакскулярних реконструктивних операціях", — кажуть у лікарні.

Планування цієї операції, за словами Христини Пограничної, зайняло майже півроку. У Львові Анні зробили КТ черепа, у Техасі — комп’ютерне і 3D-моделювання нової щелепи, виготовлення стереолітографічних моделей, індивідуальних титанових фіксаторів.

Результати операції

Як кажуть у лікарні, усе пройшло за планом, дівчина одужує. У перші дні після операції нова щелепа має додаткову фіксацію: це спеціальне обмеження рухів, щоб усе загоїлося і правильно сформувалася робота щелепи, а спеціальний датчик повідомляє лікарям про роботу судини, яка живить кістку. У минулі вихідні Анна повернулася додому, і усі наступні кроки до повного одужання будуть під контролем львівських лікарів. За її словами, надалі вона планує поставити імпланти, укріпити щелепу і зробити пересадку шкіри на підборіддя.

Додамо, операція для українки була безкоштовна. Хірургічне лікування Анни профінансував Меморіальний фонд Шеріл Леймон.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові вперше за всю історію України пацієнтці провели трансплантацію одразу двох органів.