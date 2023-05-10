В США 21-летней жители Львовщины сформировали челюсть из кости собственной ноги

Хирурги во время операции. Фото: УНИАН

Во львовском "Охматдете" уже в третий раз работала команда хирургов из США, которая проконсультировала более 100 детей и 20 прооперировала. За это время решение американские врачи не нашли только для одной пациентки, которая приехала к ним на консультацию, — 21-летней Анны из Самбора Львовской области, которая потребовала сложную реконструктивную операцию по формированию челюсти.

Об этом сообщили во львовском "Охматдете".

Читайте также:

История проведения операции

Чтобы выполнить это оперативное вмешательство, нужно особое оборудование, которого нет во Львове. Перевозить его из США во время войны рискованно. Поэтому девушку пригласили в Техас (США), где успешно прооперировали.

Анна с медиками в США. Фото: "Охматдет"

​​

У Анны при рождении диагностировали злокачественную опухоль челюсти — тератому. Такая опухоль включает в себя очень разные ткани — волосы, зубы и злокачественный процесс угрожает жизни. Опухоль была большая — 20 см. На третий день после появления на свет девочку прооперировали во львовском "Охматдете" профессор Иван Готь и заведующий хирургическим отделением Роман Стеник. Забрали опухоль вместе с половиной нижней челюсти, другого выхода не было. Ребенок рос с ограничениями, ему было тяжело дышать, есть.

В 9 лет Анне совершили реконструктивную операцию. Оперировал девочку известный французский пластический хирург Бернар Пави. Он закрыл дефект собственными тканями ребенка, полученными из 9 ребра, зафиксировав титановыми элементами. Но это было кратковременное решение. Имплантат выполнял свою функцию, но кость обладает способностью рассасываться и проблема вернулась.

Анна после операции с врачом из Львова. Фото: "Охматдет"

Когда американские хирурги в очередной раз приехали во Львов, львовские хирурги пригласили Анну на консультацию. После обследований американские специалисты предложили девушке сложную реконструктивную операцию по закрытию дефекта с помощью фрагмента кости с ее ноги. Сделать эту операцию во Львове было невозможно, потому что нужно особое оборудование, которого здесь нет, а везти из США во время войны слишком рискованно. Анну и ее врач Кристину Пограничную из Межрегионального центра детской челюстно-лицевой хирургии пригласили в Техас (США).

"Автотрансплантацию сделали из малоберцовой кости на сосудистой ножке, то есть отделили часть кости ноги вместе с сосудом, который в дальнейшем будет питать челюсть. Такие микроваскулярные операции - это длительная работа, ведь нужно было аккуратно отпрепарировать кость с сосудами и поместить в участок дефекта в челюсти, сформировав ее анатомические особенности челюсти. Тонкая скульптурная работа, которая требует времени и умений хирургов. Именно поэтому к спасению Ани привлекли Джейсона Поттера и Ланса Оксфорда, ведущих пластических хирургов из США, специализирующихся на микровакскулярных реконструктивных операциях", — говорят в больнице.

Планирование этой операции, по словам Кристины Пограничной, заняло около полугода. Во Львове Анне сделали КТ черепа, в Техасе — компьютерное и 3D-моделирование новой челюсти, изготовление стереолитографических моделей, индивидуальных титановых фиксаторов.

Результаты операции

Как говорят в больнице, все прошло по плану, девушка поправляется. В первые дни после операции новая челюсть имеет дополнительную фиксацию: это специальное ограничение движений, чтобы все зажило и правильно сформировалась работа челюсти, а специальный датчик сообщает врачам о работе сосуда, питающего кость. В минувшие выходные Анна вернулась домой, и все последующие шаги к полному излечению будут под контролем львовских врачей. По ее словам, в дальнейшем она планирует поставить импланты, укрепить челюсть и произвести пересадку кожи на подбородок.

Добавим, операция для украинки была бесплатной. Хирургическое лечение Анны профинансировал Мемориальный фонд Шерил Леймон.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове впервые за всю историю Украины пациентке провели трансплантацию сразу двух органов.