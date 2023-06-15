Во Львове медики удалили редкую патологию на глазах ребенка

11-летняя Алевтина с Марьяной Онисик, заведующей офтальмологическим отделением больницы. Фото: Первое ТМО Львова

Во Львове, в Больнице Святого Николая, офтальмологи удалили редкую 12-мм кисту на глазу ребенка. Образование росло и деформировало лицо 11-летней девочки.

Об этом информирует пресс-служба Первого медицинского территориального объединения Львова.

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История болезни Алевтины

Как отмечают в больнице, родители 11-летней Алевтины не знали, что их дочь родилась с кистой в правом глазу. Образование на глазу девочки долгое время было незаметным и не доставляло никаких хлопот. Расти киста начала лишь несколько лет назад. Сначала глаз стал необычно чесаться, а впоследствии в нем начали расти волоски.

"Дермоидная киста расположилась у Алевтины по нижнему веке, распространилась на глазное яблоко и деформировала глазную щель. Кроме того, волосы, росшие из кисты, становились все толще. Чтобы выщипывать их из глаза, раз в несколько недель девочка посещала специалистов. Жить с кистой стало слишком неудобно, Алевтина и ее родители отважились на операцию", — отмечают в больнице.

Алевтина во время осмотра глаз в больнице. Фото: Первое ТМО Львова

К моменту операции киста достигала в размерах 12х6 мм. Чтобы не оставить на глазах девочки никаких дефектов, врачи оперировали с помощью микрохирургических инструментов.

Алевтина чувствует себя хорошо, а рана на глазу быстро зажила, и теперь ее ничего не беспокоит. К врачам девочка будет приезжать только на осмотр.

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