Во Львове хирурги из Чехии оперируют раненых украинцев, пострадавших от войны

Украинские и чешские хиргуры в операционной. Фото: Первое ТМО

Во Львове в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" украинские хирурги совместно со специалистами по реконструктивной и пластической хирургии Чехии будут оперировать пациентов, пострадавших в результате войны. Специалисты из Чехии будут во Львове неделю и планируют прооперировать еще 10 пациентов.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

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Детали визита

Это первый визит чешских врачей в Украину в рамках программы Medevac. За четыре дня во Львове чешские врачи уже проконсультировали более 30 пациентов и выполнили 5 операций.

"Среди вмешательств, которые мы выполняем, объемные микрохирургические операции рук. Это сложные операции, требующие специфических навыков. Речь не идет о неотложной помощи. Это скорее вторичная хирургическая помощь при множественных минно-взрывных ранениях рук и ног", — рассказывает реконструктивный хирург из Чехии Якуб Голубек.

Чешские хирурги в операционной во Львове. Фото: Первое ТМО Львова

К слову, миссия чешских специалистов будет длиться неделю. Они планируют оперировать еще 10 пациентов Центра.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской областной детской больнице "Охматдет" спасли преждевременно рожденного младенца с абсцессом печени и некротизирующим энтероколитом. Младенец, названный Викторией, родился преждевременно на 29 неделе беременности с весом 1,4 кг.

Также мы писали, что во Львове, в Больнице Святого Николая, офтальмологи удалили редкую 12-мм кисту на глазу ребенка. Образование росло и деформировало лицо 11-летней девочки.

Добавим, во Львовской больнице Святого Николая прооперировали 9-летнего Артема с сужением трахеи. Операцию, которую выполнили мальчику, недавно проводили только в столице.