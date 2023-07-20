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У львівському "Охматдиті" врятували немовля з абсцесом печінки

20 липня 2023 12:12
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Марта Байдака
Журналіст
У львівському "Охматдиті" врятували немовля з абсцесом печінки
Передчасно народжене немовля. Фото: лікарні "Охматдит"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" врятували передчасно народжене немовля з абсцесом печінки та некротизуючим ентероколітом. Немовля, яке назвали Вікторією, народилося передчасно на 29 тижні вагітності з вагою 1,4 кг.

Про це інформує пресслужба львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит".

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Історія лікування немовляти

Уже на п’ятий день після появи на світ "швидка" привезла дитину до львівського "Охматдиту". Лікарі діагностували у неї абсцес печінки і некротизуючий ентероколіт, небезпечне для життя захворювання, що характеризується важким запаленням та некрозом кишківника. На щастя, немовля вчасно госпіталізували до лікарні, і захворювання кишківника виявили на початковій стадії.

"Дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані. Абсцес печінки спровокував сеспис організму. Весь організм страждав через мішечок з гноєм у ділянці печінки. Під час оперативного втручання ми забрали вогнище інфекції, промили, здренували, і дитина вижила. Це дуже важка патологія, коли уражається печінка. До того, ж маля мало дуже малу вагу",  — каже медичний директор з хірургічної роботи Богдан Мальований.

Мама з маленкьої Вікторією у лікарні. Фото: лікарні "Охматдит"
Мама з маленькою Вікторією у лікарні. Фото: лікарні  "Охматдит"

Операція тривала 2,5 години. Післяопераційний період також був нелегким: дитина перебувала ШВЛ. Та за кілька днів лікарям вдалося стабілізувати стан немовляти. Загалом у лікарні маленька пацієнтка пробула три тижні. І її вже виписали з лікарні додому.

Нагадаємо, ми раніше писали, що львівській дитячій лікарні святого Миколая нейрохірурги прооперували 8-місячну дівчинку з Волині з важкою формою епілепсії.

Також, ми писали, що у Львові, в Лікарні Святого Миколая, офтальмологи видалили рідкісну 12-мм кісту на оці дитини. Утворення росло і деформувало обличчя 11-річної дівчинки.

Додамо, у Львівській лікарні Святого Миколая  прооперували 9-річного Артема із звуженням трахеї. Операцію, яку виконали хлопчику, донедавна проводили тільки в столиці.

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