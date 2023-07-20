У львівському "Охматдиті" врятували немовля з абсцесом печінки
У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" врятували передчасно народжене немовля з абсцесом печінки та некротизуючим ентероколітом. Немовля, яке назвали Вікторією, народилося передчасно на 29 тижні вагітності з вагою 1,4 кг.
Про це інформує пресслужба львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит".
Історія лікування немовляти
Уже на п’ятий день після появи на світ "швидка" привезла дитину до львівського "Охматдиту". Лікарі діагностували у неї абсцес печінки і некротизуючий ентероколіт, небезпечне для життя захворювання, що характеризується важким запаленням та некрозом кишківника. На щастя, немовля вчасно госпіталізували до лікарні, і захворювання кишківника виявили на початковій стадії.
"Дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані. Абсцес печінки спровокував сеспис організму. Весь організм страждав через мішечок з гноєм у ділянці печінки. Під час оперативного втручання ми забрали вогнище інфекції, промили, здренували, і дитина вижила. Це дуже важка патологія, коли уражається печінка. До того, ж маля мало дуже малу вагу", — каже медичний директор з хірургічної роботи Богдан Мальований.
Операція тривала 2,5 години. Післяопераційний період також був нелегким: дитина перебувала ШВЛ. Та за кілька днів лікарям вдалося стабілізувати стан немовляти. Загалом у лікарні маленька пацієнтка пробула три тижні. І її вже виписали з лікарні додому.
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