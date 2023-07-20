У львівському "Охматдиті" врятували немовля з абсцесом печінки

Передчасно народжене немовля. Фото: лікарні "Охматдит"

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" врятували передчасно народжене немовля з абсцесом печінки та некротизуючим ентероколітом. Немовля, яке назвали Вікторією, народилося передчасно на 29 тижні вагітності з вагою 1,4 кг.

Про це інформує пресслужба львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит".

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Уже на п’ятий день після появи на світ "швидка" привезла дитину до львівського "Охматдиту". Лікарі діагностували у неї абсцес печінки і некротизуючий ентероколіт, небезпечне для життя захворювання, що характеризується важким запаленням та некрозом кишківника. На щастя, немовля вчасно госпіталізували до лікарні, і захворювання кишківника виявили на початковій стадії.

"Дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані. Абсцес печінки спровокував сеспис організму. Весь організм страждав через мішечок з гноєм у ділянці печінки. Під час оперативного втручання ми забрали вогнище інфекції, промили, здренували, і дитина вижила. Це дуже важка патологія, коли уражається печінка. До того, ж маля мало дуже малу вагу", — каже медичний директор з хірургічної роботи Богдан Мальований.

Мама з маленькою Вікторією у лікарні. Фото: лікарні "Охматдит"

Операція тривала 2,5 години. Післяопераційний період також був нелегким: дитина перебувала ШВЛ. Та за кілька днів лікарям вдалося стабілізувати стан немовляти. Загалом у лікарні маленька пацієнтка пробула три тижні. І її вже виписали з лікарні додому.

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