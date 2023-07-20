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Во львовском "Охматдети" спасли младенца с абсцессом печени

20 июля 2023 12:12
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Марта Байдака
Журналист
Во львовском "Охматдете" спасли младенца с абсцессом печени
Ранорожденный младенец. Фото: больницы "Охматдет"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" спасли преждевременно рожденного младенца с абсцессом печени и некротизирующим энтероколитом. Младенец, названный Викторией, родился преждевременно на 29 неделе беременности с весом 1,4 кг.

Об этом информирует пресс-служба львовской областной детской больницы "Охматдет ".

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История лечения младенца

Уже на пятый день после появления на свет "скорая" привезла ребенка во львовский "Охматдет". Врачи диагностировали у нее абсцесс печени и некротизирующий энтероколит, опасное для жизни заболевание, характеризующееся тяжелым воспалением и некрозом кишечника. К счастью, младенца вовремя госпитализировали в больницу и заболевание кишечника обнаружили на начальной стадии.

"Ребенок госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Абсцесс печени спровоцировал сеспись организма. Во время оперативного вмешательства мы забрали очаг инфекции, промыли, здренировали, и ребенок выжил. Это очень тяжелая патология, когда у него поражается" печень. К тому же малыш имел очень малый вес", — говорит медицинский директор по хирургической работе Богдан Малеваный.

Мама с маленькой Викторией в больнице. Фото: больницы "Охматдет"
Мама с маленькой Викторией в больнице. Фото: больницы "Охматдет"

Операция длилась 2,5 часа. Послеоперационный период также был нелегким: ребенок находился ИВЛ. Но через несколько дней врачам удалось стабилизировать состояние младенца. В больнице маленькая пациентка пробыла три недели. И ее уже выписали из больницы домой.

Напомним, мы ранее писали, что львовской детской больнице святого Николая нейрохирурги прооперировали 8-месячную девочку из Волыни с тяжелой формой эпилепсии.

Также мы писали, что во Львове, в Больнице Святого Николая, офтальмологи удалили редкую 12-мм кисту на глазу ребенка. Образование росло и деформировало лицо 11-летней девочки.

Добавим, во Львовской больнице Святого Николая прооперировали 9-летнего Артема с сужением трахеи. Операцию, которую провели мальчику, до недавнего времени проводили только в столице.

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