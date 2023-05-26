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У Львові збирають 35 мільйонів гривень на обладнання для відділення дитячої реабілітації

26 травня 2023 16:37
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові збирають 35 мільйонів гривень на обладнання для відділення дитячої реабілітації
Лікар Еміліо Моренатті та пацієнтка Яна Степаненко. Фото: dobro.ua
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові збирають 35 млн грн на Центр реабілітації UNBROKEN KIDS. Він запрацює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання.


Про це інформує пресслужба Львівської міської ради

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Кому допомагатимуть у Центрі

У Центрі  допомагатимуть відновлюватися дітям після осколкових поранень, мінно-вибухових травм, ампутацій, опіків та нейротравм.

"Тепер у Львові допомагають дорослим пацієнтам повертатись до звичайного життя. Наступний крок  — якісна дитяча реабілітація. Протези для діток потрібно змінювати щороку, а то й частіше. Дитяча реабілітація є складнішою і потребує особливого підходу", — каже міський голова Львова Андрій Садовий

За останній рік у дитячому відділенні Першого медичного об’єднання Львова, лікують та оперують дітей від народження до повноліття. За останній рік допомогу тут отримали понад 60 тисяч діток зі всієї України.

Аби створити найкращі умови для реабілітації дітей  в Україні, у Львові запустили збір на обладнання для українських дітей. Долучитися до збору коштів можна на платформі dobro.ua

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові виготовлятимуть протези для дітей.

Також, ми писали, що у Львові обрали переможця Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу та визначили найкращу проєктну пропозицію нового будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків, що стане частиною Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ.

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