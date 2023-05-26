Во Львове собирают 35 миллионов гривен на оборудование для отделения детской реабилитации

Врач Эмилио Моренатти и пациентка Яна Степаненко. Фото: dobro.ua

Во Львове собирают 35 млн. грн на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. Он заработает на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения.



Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета .

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Кому будут помогать в Центре

В Центре будут помогать восстанавливаться детям после оскольчатых ранений, минно-взрывных травм, ампутаций, ожогов и нейротравм.

"Теперь во Львове помогают взрослым пациентам возвращаться к обычной жизни. Следующий шаг — качественная детская реабилитация. Протезы для деток нужно менять каждый год, а то и чаще. Детская реабилитация сложнее и требует особого подхода", — говорит городской голова Львова Андрей Садовый .

За последний год в детском отделении Первого медицинского объединения Львова лечат и оперируют детей от рождения до совершеннолетия. За последний год помощь здесь получили более 60 тысяч детей со всей Украины.

Чтобы создать лучшие условия для реабилитации детей в Украине, во Львове был запущен сбор на оборудование для украинских детей. Вступить в сбор средств можно на платформе dobro.ua

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут производить протезы для детей.

Также мы писали, что во Львове выбрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов , что станет частью Национального реабилитационного центра НЕСЛОМНЫЕ.