Во Львове собирают 35 миллионов гривен на оборудование для отделения детской реабилитации
Во Львове собирают 35 млн. грн на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. Он заработает на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения.
Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета .
Кому будут помогать в Центре
В Центре будут помогать восстанавливаться детям после оскольчатых ранений, минно-взрывных травм, ампутаций, ожогов и нейротравм.
"Теперь во Львове помогают взрослым пациентам возвращаться к обычной жизни. Следующий шаг — качественная детская реабилитация. Протезы для деток нужно менять каждый год, а то и чаще. Детская реабилитация сложнее и требует особого подхода", — говорит городской голова Львова Андрей Садовый .
За последний год в детском отделении Первого медицинского объединения Львова лечат и оперируют детей от рождения до совершеннолетия. За последний год помощь здесь получили более 60 тысяч детей со всей Украины.
Чтобы создать лучшие условия для реабилитации детей в Украине, во Львове был запущен сбор на оборудование для украинских детей. Вступить в сбор средств можно на платформе dobro.ua
Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут производить протезы для детей.
Также мы писали, что во Львове выбрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов , что станет частью Национального реабилитационного центра НЕСЛОМНЫЕ.