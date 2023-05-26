Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове собирают 35 миллионов гривен на оборудование для отделения детской реабилитации arrow

Во Львове собирают 35 миллионов гривен на оборудование для отделения детской реабилитации

26 мая 2023 16:37
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове собирают 35 миллионов гривен на оборудование для отделения детской реабилитации
Врач Эмилио Моренатти и пациентка Яна Степаненко. Фото: dobro.ua
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове собирают 35 млн. грн на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. Он заработает на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения.


Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета .

Читайте также:

Кому будут помогать в Центре

В Центре будут помогать восстанавливаться детям после оскольчатых ранений, минно-взрывных травм, ампутаций, ожогов и нейротравм.

"Теперь во Львове помогают взрослым пациентам возвращаться к обычной жизни. Следующий шаг — качественная детская реабилитация. Протезы для деток нужно менять каждый год, а то и чаще. Детская реабилитация сложнее и требует особого подхода", — говорит городской голова Львова Андрей Садовый .

За последний год в детском отделении Первого медицинского объединения Львова лечат и оперируют детей от рождения до совершеннолетия. За последний год помощь здесь получили более 60 тысяч детей со всей Украины.

Чтобы создать лучшие условия для реабилитации детей в Украине, во Львове был запущен сбор на оборудование для украинских детей. Вступить в сбор средств можно на платформе dobro.ua

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут производить протезы для детей.

Также мы писали, что во Львове выбрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов , что станет частью Национального реабилитационного центра НЕСЛОМНЫЕ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас