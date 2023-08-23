Во Львовской области обесточены более ста населенных пунктов: Козицкий назвал причину

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Максим Козицкий\Instagram

Ночью, 23 августа, из-за неблагоприятных погодных условий во Львове возникли проблемы с электроснабжением. Сейчас более ста населенных пунктов в области полностью обесточены.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Читайте также:

Нарушения в работе "Львовоблэнерго"

По словам Козицкого, из-за дождя, грозы и сильных порывов ветра возникли нарушения в сетях ПрАС "Львовоблэнерго".

На сейчас известно около 131 обесточенного населенного пункта во Львовской области. Среди них 68 — обесточены полностью, 63 — частично.

"Больше всего — на Самборском, Турковском, Стрыйском и Сколевском направлениях. Над восстановлением электроснабжения работают 150 специалистов, задействовали 52 единицы техники", — добавляет Козицкий.

Напомним, на украинском рынке недвижимости изменилась ценовая ситуация по аренде квартир. Стоимость жилья за последний месяц выросла как на новое, так и старое жилье. Следовательно, самое дорогое жилье сдают во Львове, средняя цена однокомнатной квартиры там достигает 14,62 тыс. грн.

Также добавим, что во Львове управление молодежи и спорта Львовской ОВА презентовали проект "Лига Непокоренных" — направлена на психологическую и физическую реабилитацию военных. В рамках проекта в одном из госпиталей области обустроили простор для физической и ментальной реабилитации военных.