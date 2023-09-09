"Добрий день, еврібаді": Джонсон став почесним доктором ЛНУ і виступив перед студентами

Борис Джонсон у Львові. Фото: kozytskyy_maksym_official

Під час свого візиту до Львова експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вшанував своєю присутністю Національний університет на ім'я Івана Франка. У 2022 році він погодився стати членом університетської спільноти та був удостоєний звання почесного доктора.

Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

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Борис Джонсон у Львові

Повідомляється, що офіційна церемонія вручення відбулася 4 жовтня минулого року, але Борис забрав свій диплом лише цього візиту. Подія зібрала безліч викладачів та студентів, а також ректора університету Володимира Мельника.

Борис Джонсон у Львові. Фото: kozytskyy_maksym_official

Борис Джонсон у Львові. Фото: kozytskyy_maksym_official

На церемонії Джонсона було відзначено за свою незмінну підтримку України. Відповівши на подяку, він підтвердив свою позицію щодо продовження військової допомоги Україні після повернення додому.

Примітно, що свою промову Джонсон почав знаменитою фразою "Добрий день, еврібаді". Своїм привітанням він дуже розвеселив увесь зал.

Борис Джонсон у Львові. Фото: kozytskyy_maksym_official

Борис Джонсон у Львові. Фото: kozytskyy_maksym_official

Doctor Honoris Causa — престижне звання Львівського університету, яке надається відомим діячам із різних сфер життя за їхній значний внесок у науку, освіту та культуру.

Нагадаємо, що у суботу, 9 вересня, до Львова прибув експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Політик прибув поїздом "Укрзалізниці".

Також ми повідомляли, що Президент України повідомив, що Борис Джонсон підтримував Україну від початку війни. При цьому він уточнив, що Джонсон досі надає Україні міжнародну допомогу.