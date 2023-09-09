"Добрий день, еврібаді": Джонсон стал почетным доктором ЛНУ и выступил перед студентами

Борис Джонсон во Львове. Фото: kozytskyy_maksym_official

Во время своего визита во Львов экс-премьер Великобритании Борис Джонсон почтил своим присутствием Национальный университет имени Ивана Франко. В 2022 году он согласился стать членом университетского сообщества и был удостоен звания почетного доктора.

Об этом сообщил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.

Читайте также:

Борис Джонсон во Львове

Сообщается, что официальная церемония вручения произошла 4 октября прошлого года, но Борис забрал свой диплом только в этот визит. Событие собрало множество преподавателей и студентов, а также ректора университета, Владимира Мельника.

Борис Джонсон во Львове. Фото: kozytskyy_maksym_official

Борис Джонсон во Львове. Фото: kozytskyy_maksym_official

На церемонии Джонсон был отмечен за свою неизменную поддержку Украины. Ответив на благодарности, он подтвердил свою позицию касательно продолжения военной помощи Украине после возвращения домой.

Примечательно, что свою речь Джонсон начал с уже ставшей знаменитой фразы "Добрий день, еврібаді". Своим приветствием он очень развеселил весь зал.

Борис Джонсон во Львове. Фото: kozytskyy_maksym_official

Борис Джонсон во Львове. Фото: kozytskyy_maksym_official

Doctor Honoris Causa — престижное звание Львовского университета, предоставляемое известным деятелям из разных сфер жизни за их значимый вклад в науку, образование и культуру.

Напомним, что в субботу, 9 сентября, во Львов прибыл экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик прибыл на поезде "Укрзализныци".

Также мы сообщали, что Президент Украины сообщил, что Борис Джонсон поддерживал Украину с самого начала войны. При этом он уточнил, что Джонсон до сих пор оказывает Украине международную помощь.