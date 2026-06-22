У Львові завтра прогнозують дощі, грози та спеку до +28 °C

Люди гуляють містом під час сильної спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 23 червня, погоду у Львові та області визначатиме проходження атмосферного фронту з північного напрямку. Очікується хмарність із проясненнями, нестійкі погодні умови та короткочасні опади. Температура повітря вдень підніметься до +28...+29 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології у понеділок, 22 червня.

Погода у Львові на 23 червня

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що впродовж доби 23 червня прогнозуються короткочасні дощі та грози. У нічні та ранкові години місцями можливе утворення слабкого туману, що може знижувати видимість на дорогах.

Вітер очікується північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, удень — +24…+29 °C. У самому Львові вночі прогнозують +15…+17 °C, а вдень повітря прогріється до +26…+28 °C.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У Львівській області та у Львові 23 червня очікуються грози. Синоптики попереджають про потенційно небезпечні погодні умови, які можуть впливати на роботу транспорту та перебування на відкритому повітрі.

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Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині 23 червня. Зображення: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Попередження про пожежну небезпеку

На 23 червня у Львівській області прогнозується переважно висока та надзвичайна пожежна небезпека (4–5 клас), місцями — середня (3 клас) та низька (2 клас).

Такі погодні умови значно підвищують ризик виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах, особливо за наявності відкритого вогню або необережного поводження з ним.

За прогнозом, 23–24 червня на більшій частині території Львівської області збережеться висока та надзвичайна пожежна небезпека.

Новини.LIVE інформували, що початок тижня у Львові та області супроводжуватиметься спекотною погодою з подальшим ускладненням у вигляді дощів і гроз. У другій половині дня 22 червня очікується проходження атмосферного фронту, який принесе шквали та місцями град. Синоптики попереджають про небезпечні метеоумови та радять бути обережними під час негоди.

Новини.LIVE також писали, що у неділю, 21 червня, у Львові та області переважала спекотна погода з максимальною температурою до +33 °C. На півдні місцями фіксувалися короткочасні дощі та грози. У Львові температура повітря вдень сягала +30…+32 °C, при цьому вночі та вранці подекуди спостерігався слабкий туман.