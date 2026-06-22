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Главная Львов Дожди, грозы и до +28 °C: прогноз погоды во Львове на завтра

Дожди, грозы и до +28 °C: прогноз погоды во Львове на завтра

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Дата публикации 22 июня 2026 15:09
Во Львове завтра прогнозируются дожди, грозы и жара до +28 °C
Люди гуляют по городу в сильную жару. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 23 июня, погоду во Львове и области будет определять прохождение атмосферного фронта с севера. Ожидается облачность с прояснениями, нестабильные погодные условия и кратковременные осадки. Температура воздуха днём поднимется до +28...+29 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии в понедельник, 22 июня.

Погода во Львове на 23 июня

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в течение суток 23 июня прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами возможно образование слабого тумана, что может снижать видимость на дорогах.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем — +24…+29 °C. В самом Львове ночью прогнозируют +15…+17 °C, а днём воздух прогреется до +26…+28 °C.

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Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во Львовской области и во Львове 23 июня ожидаются грозы. Синоптики предупреждают о потенциально опасных погодных условиях, которые могут повлиять на работу транспорта и пребывание на открытом воздухе.

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Объявлен I уровень опасности (желтый). Специалисты советуют быть осторожными во время грозы, избегать открытых пространств и не находиться под деревьями.

Погода у Львові на 23 червня
Предупреждение о пожарной опасности во Львовской области 23 июня. Изображение: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Предупреждение о пожарной опасности

На 23 июня во Львовской области прогнозируется преимущественновысокая и чрезвычайная пожарная опасность (4–5 класс), местами — средняя (3 класс) и низкая (2 класс).

Такие погодные условия значительно повышают риск возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии открытого огня или неосторожном обращении с ним.

По прогнозу, 23–24 июня на большей части территории Львовской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Новини.LIVE сообщали, что начало недели во Львове и области будет сопровождаться жаркой погодой с последующим ухудшением в виде дождей и гроз. Во второй половине дня 22 июня ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет шквалы и местами град. Синоптики предупреждают об опасных метеоусловиях и советуют быть осторожными во время непогоды.

Новини.LIVE также сообщали, что в воскресенье, 21 июня, во Львове и области преобладала жаркая погода с максимальной температурой до +33 °C. На юге местами фиксировались кратковременные дожди и грозы. Во Львове температура воздуха днём достигала +30…+32 °C, при этом ночью и утром местами наблюдался слабый туман.

Львов прогноз погоды Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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