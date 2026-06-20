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Главная Львов Разогреет до +33: во Львове завтра объявили пожарную опасность

Разогреет до +33: во Львове завтра объявили пожарную опасность

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Дата публикации 20 июня 2026 21:00
Погода во Львове 21 июня — объявлена пожарная опасность
Жара на улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 21 июня, во Львове и Львовской области ожидается жаркая погода с местными осадками на юге региона. Максимальные температурные показатели завтра составят +33 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове 21 июня

По прогнозам синоптиков, существенных осадков по большей части территории не ожидается, однако в дневные часы на юге области возможны кратковременные дожди, местами — грозы.

В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, а в течение дня юго-восточное направление с порывами 7-12 м/с . Температура воздуха в области ночью составит +12...+17 °С , а днем поднимется до +28...+33 °С.

В то же время во Львове ночью ожидается +14...+16 °С, а днем +30...+32 °С.

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Пожарная опасность во Львове 21 июня

Кроме того, 21 июня в регионе прогнозируется чрезвычайный (5 класс), а местами высокий (4 класс) и низкий (2 класс) уровень пожарной опасности.

Погода во Львове на 21 июня.
Пожарная угроза во Львове и области 21 июня. Фото: Львовский РЦГМ

Синоптики предупреждают, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при открытом огне.

Как писали Новини.LIVE, во Львове выпускник сдал НМТ на максимальные 800 баллов. Самые высокие результаты школьник получил по математике, украинскому языку, химии и истории Украины.

Также мы сообщали, что 13 июня во Львовской области произошла смертельная авария. В результате ДТП погибла женщина и еще четыре человека получили травмы.

погода Львов жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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