ДТП у Львові — один з учасників мав підроблені водійські права
У Львові, на одному з виїздів з міста, сталася дорожньо-транспортна пригода. В одного з керманичів, який перебував напідпитку, правоохоронці виявили підроблені водійські права.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
П'яні водії з підробленими документами
За повідомленням правоохоронців, вчора вдень патрульні вирушили на Західний обхід Львова, де трапилася ДТП. Водій Audi 80 не впорався з керуванням, і злетів у кювет. Поліцейські виявили у нього результати сп'яніння, через що Драгер показав 1,84 проміле.
Водночас водій показав правоохоронцям водійські права, які виявилися підробними: на них були відсутні мікродрук та водяні знаки, а також після перевірки вони з'ясували, що серія документа була вигадана. Він зізнався, що придбав його в соцмережах.
На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП, та висунули кримінальне звинувачення за ст. 385 ККУ (Підробка документів).
В той же день, неподалік від селища Новий Яричів, інспектори виявили Mitsubishi Lancer, чий водій також злетів у кювет. Керманич заявив екіпажу, що побачив як на нього їде зустрічне авто, звернув і через це з‘їхав у кювет. У водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння, від медобстеження він відмовився.
Він отримав протокол від патрульних за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП, після чого поліцейські змогли витягнути авто з кювету.
Нагадаємо, що раніше у Львівській області троє молодих хлопців розмовляли російською та стріляли у повітря, поширюючи відповідні ролики у соцмережі. Їх відшукали та покарали правоохоронці: з двома неповнолітніми провели профілактичні бесіди, на третього склали адмінпротокол.
Водночас правоохоронці оголосили у розшук сина судді Київського окружного адмінсуду Євгена Аблова, якого підозрюють у вбивстві людини. Це сталося під час відпочинку у котеджному комплексі в Одеській області.
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