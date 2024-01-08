ДТП у Львові — один з учасників мав підроблені водійські права

Один з автомобілів в кюветі. Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Львові, на одному з виїздів з міста, сталася дорожньо-транспортна пригода. В одного з керманичів, який перебував напідпитку, правоохоронці виявили підроблені водійські права.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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П'яні водії з підробленими документами

За повідомленням правоохоронців, вчора вдень патрульні вирушили на Західний обхід Львова, де трапилася ДТП. Водій Audi 80 не впорався з керуванням, і злетів у кювет. Поліцейські виявили у нього результати сп'яніння, через що Драгер показав 1,84 проміле.

Водночас водій показав правоохоронцям водійські права, які виявилися підробними: на них були відсутні мікродрук та водяні знаки, а також після перевірки вони з'ясували, що серія документа була вигадана. Він зізнався, що придбав його в соцмережах.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП, та висунули кримінальне звинувачення за ст. 385 ККУ (Підробка документів).

Mitsubishi Lancer в кюветі. Джерело: Патрульна поліція Львівської області

В той же день, неподалік від селища Новий Яричів, інспектори виявили Mitsubishi Lancer, чий водій також злетів у кювет. Керманич заявив екіпажу, що побачив як на нього їде зустрічне авто, звернув і через це з‘їхав у кювет. У водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння, від медобстеження він відмовився.

Він отримав протокол від патрульних за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП, після чого поліцейські змогли витягнути авто з кювету.

Нагадаємо, що раніше у Львівській області троє молодих хлопців розмовляли російською та стріляли у повітря, поширюючи відповідні ролики у соцмережі. Їх відшукали та покарали правоохоронці: з двома неповнолітніми провели профілактичні бесіди, на третього склали адмінпротокол.

Водночас правоохоронці оголосили у розшук сина судді Київського окружного адмінсуду Євгена Аблова, якого підозрюють у вбивстві людини. Це сталося під час відпочинку у котеджному комплексі в Одеській області.