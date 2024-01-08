На Львівщині покарали підлітків, які говорили російською і стріляли
На Львівщині троє молодих хлопців розмовляли російською та стріляли у повітря, поширюючи відповідні ролики у соцмережі. Їх відшукали та покарали правоохоронці: з двома неповнолітніми провели профілактичні бесіду, на третього склали адмінпротокол.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Що відомо про інцидент
Повідомляється, що 7 січня правоохоронці помітили у соцмережах ролик, на якому троє молодиків поводилися зухвало, один з них навіть здійснив кілька пострілів у повітря.
Пізніше поліція встановила, що інцидент відбувався у місті Винники. До нього причетні місцеві мешканці: двоє 16-річних та один 19-річний хлопці.
Щодо старшого, який здійснив постріли, правоохоронці склали адмінпротокол. Санкція статті передбачає покарання — штраф, громадські роботи або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
З двома іншими — провели профілактичні бесіди.
Нагадаємо, Світлана Гринкевич, дружина підприємця Ігоря Гринкевича, працює в університеті "Львівська політехніка". Попри корупційний скандал, в який потрапив її чоловік, звільняти жінку з освітнього закладу не планують.
Додамо, у селі Бартатів, що на Львівщині, приватна вечірка закінчилася сваркою через російську музику. За словами очевидця, о другій годині ночі він прокинувся від криків та гучної російської музики.
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