На Львівщині покарали підлітків, які говорили російською і стріляли

Один з учасників інциденту. Фото: Національна поліція

На Львівщині троє молодих хлопців розмовляли російською та стріляли у повітря, поширюючи відповідні ролики у соцмережі. Їх відшукали та покарали правоохоронці: з двома неповнолітніми провели профілактичні бесіду, на третього склали адмінпротокол.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Читайте також:

Що відомо про інцидент

Повідомляється, що 7 січня правоохоронці помітили у соцмережах ролик, на якому троє молодиків поводилися зухвало, один з них навіть здійснив кілька пострілів у повітря.

Пізніше поліція встановила, що інцидент відбувався у місті Винники. До нього причетні місцеві мешканці: двоє 16-річних та один 19-річний хлопці.

Щодо старшого, який здійснив постріли, правоохоронці склали адмінпротокол. Санкція статті передбачає покарання — штраф, громадські роботи або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

З двома іншими — провели профілактичні бесіди.

Нагадаємо, Світлана Гринкевич, дружина підприємця Ігоря Гринкевича, працює в університеті "Львівська політехніка". Попри корупційний скандал, в який потрапив її чоловік, звільняти жінку з освітнього закладу не планують.

Додамо, у селі Бартатів, що на Львівщині, приватна вечірка закінчилася сваркою через російську музику. За словами очевидця, о другій годині ночі він прокинувся від криків та гучної російської музики.