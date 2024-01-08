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На Львівщині покарали підлітків, які говорили російською і стріляли

8 січня 2024 19:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині покарали підлітків, які говорили російською і стріляли
Один з учасників інциденту. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині троє молодих хлопців розмовляли російською та стріляли у повітря, поширюючи відповідні ролики у соцмережі. Їх відшукали та покарали правоохоронці: з двома неповнолітніми провели профілактичні бесіду, на третього склали адмінпротокол. 

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Що відомо про інцидент

Повідомляється, що 7 січня правоохоронці помітили у соцмережах ролик, на якому троє молодиків поводилися зухвало, один з них навіть здійснив кілька пострілів у повітря.

Пізніше поліція встановила, що інцидент відбувався у місті Винники. До нього причетні місцеві мешканці: двоє 16-річних та один 19-річний хлопці. 

Щодо старшого, який здійснив постріли, правоохоронці склали адмінпротокол. Санкція статті передбачає покарання — штраф, громадські роботи або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. 

З двома іншими — провели профілактичні бесіди. 

Нагадаємо, Світлана Гринкевич, дружина підприємця Ігоря Гринкевича, працює в університеті "Львівська політехніка". Попри корупційний скандал, в який потрапив її чоловік, звільняти жінку з освітнього закладу не планують. 

Додамо, у селі Бартатів, що на Львівщині, приватна вечірка закінчилася сваркою через російську музику. За словами очевидця, о другій годині ночі він прокинувся від криків та гучної російської музики.

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