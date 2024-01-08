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На Львовщине наказали подростков, которые говорили по-русски и стреляли

8 января 2024 19:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Львовщине наказали подростков, которые говорили по-русски и стреляли
Один из участников инцидента. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Львовщине трое молодых ребят разговаривали по-русски и стреляли в воздух, распространяя соответствующие ролики в соцсети. Их нашли и наказали правоохранители: с двумя несовершеннолетними провели профилактические беседу, на третьего составили админпротокол.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Что известно об инциденте

Сообщается, что 7 января правоохранители заметили в соцсетях ролик, на котором трое молодых людей вели себя вызывающе, один из них даже произвел несколько выстрелов в воздух.

Позже полиция установила, что инцидент происходил в городе Винники. К нему причастны местные жители: двое 16-летних и один 19-летний парни.

Относительно старшего, который произвел выстрелы, правоохранители составили админпротокол. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф, общественные работы или административный арест сроком до пятнадцати суток.

С двумя другими провели профилактические беседы.

Напомним, Светлана Гринкевич, супруга предпринимателя Игоря Гринкевича, работает в университете "Львовская политехника". Несмотря на коррупционный скандал, в который попал ее муж, увольнять женщину из образовательного учреждения не планируют.

Добавим, в селе Бартатов Львовской области частная вечеринка закончилась ссорой из-за русской музыки. По словам очевидца, в два часа ночи он проснулся от криков и громкой русской музыки.

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