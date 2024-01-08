Скандал довкола Гринкевичів — чи звільнять дружину підприємця з Львівської політехніки

Подружжя Гринкевичів з донькою. Фото: соцмережі

Світлана Гринкевич, дружина підприємця Ігоря Гринкевича, працює в університеті "Львівська політехніка". Попри корупційний скандал, в який потрапив її чоловік, звільняти жінку з освітнього закладу не планують.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської політехніки у коментарі для Новини.LIVE.

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Звільнення дружини Гринкевича з університету

"Вона у нас працює. А які є підстави в правовому полі її звільняти? Університет працює в правовому полі, тому підстав для звільнення Світлани Гринкевич немає. Її не звинувачують в чомусь, звинувачують її чоловіка. Що тут ще коментувати? Тим більше що триває слідство і якісь такі речі ми не можемо самі вирішувати", — відповіли у пресслужбі Львівської політехніки.

Наразі Світлана Гринкевич є професоркою та заступницею завідувача кафедри маркетингу та логістики з наукової роботи в університеті.

Інформація щодо посади Світлани Гринкевич. Фото: скриншот

Корупційний скандал довокла Гринкевичів

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Додамо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

В той час, художниця Соня Морозюк, сім'ю нареченого якої підозрюють у розкрадання коштів Міноборони України, прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що вона тут ні до чого.