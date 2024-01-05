Бізнесмен, якого підозрюють в обкраданні ЗСУ, не вийшов з-під варти — журналіст назвав причину

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Facebook

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

Про це розповів журналіст-розслідувач Євген Плінський.

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За повідомленням журналіста, розмір застави для Гринкевича складає 430 мільйонів гривень. Він заявив, що цю суму родина бізнесмена має, адже афера з постачання військової форми для ЗСУ за 2023 рік принесла ним 25 мільйонів доларів.

"Проблема в тому, що ці гроші мають бути легальними, а показати ці 12 мільйонів доларів, які шахрайством були зароблені на ЗСУ — означає добровільно зізнатись в здійсненому схематозі. Тож гроші наче є, але водночас і немає", — заявив медійник.

Подробиці закупівель Міноборони

Як звернув увагу журналіст, у грудні 2023 року, Міністерство оборони підписало з однією з компаній Гринкевича, ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ" договір на постачання продуктів на 470 млн. грн.

Тендер від Міноборони. Джерело: Prozorro

Медійник відзначив, що це саме та будівельна компанія, яка фігурує в схемі постачання форми торік, яка підписувала фіктивні акти прийому одягу та отримувала гроші від оборонного відомства без наявності товару.

Договір з Міноборони. Джерело: Facebook Євгена Плінського

Договір з Міноборони. Джерело: Facebook Євгена Плінського

Власницями компанії на момент реалізації схеми з одягом, як заявив журналіст, були: дружина Гринкевича, Світлана, та його донька, Ольга Швед.

Джерело: Facebook Євгена Плінського

"Але в той самий день, коли термін постачання одягу для МО сплив, а реалізація схеми закінчилась, 31.05, вони виходять з компанії передаючи її якомусь Володимиру Тимківу", — сказав медійник.

Він додав, що через декілька місяців після цієї схеми з одягом, Міноборони підписало з цією компанією договір на 470 млн гривень вже на постачання харчів на весь 2024 рік.

"Для мене — це така сама схема як з одягом, але МО поки не поспішає розривати цю токсичну для них угоду", — підбиває підсумки Плінський.

За що затримали Гринкевича

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Ще раніше на контрольно-пропускному пункті "Рава-Руська — Гребенне" на кордоні з Польщею прикордонники затримали директора Львівської меблевої фірми "Лемберг-Хольцмобель" Назара Галатюка. У чоловіка виявили підроблені документи про непридатність до військової служби.