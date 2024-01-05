Бизнесмен, подозреваемый в обворовывании ВСУ, не вышел из-под стражи — журналист назвал причину

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: Facebook

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют обворовывание Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.

Об этом рассказал журналист-расследователь Евгений Плинский.

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По сообщению журналиста, размер залога Гринкевича составляет 430 миллионов гривен. Он заявил, что эта сумма у семьи бизнесмена имеется, ведь афера по снабжению военной формой для ВСУ за 2023 год принесла им 25 миллионов долларов.

"Проблема в том, что эти деньги должны быть легальными, а показать эти 12 миллионов долларов, которые мошенничеством были заработаны на ВСУ — значит добровольно признаться в осуществленном схематизме. Так что деньги как будто есть, но в то же время и нет", — заявил медийщик.

Подробности закупок Минобороны

Как обратил внимание журналист, в декабре 2023 года Министерство обороны подписало с одной из компаний Гринкевича, ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ" договор на поставку продуктов на 470 млн. грн.

Тендер от Минобороны. Источник: Prozorro

Медийщик отметил, что это именно та строительная компания, фигурирующая в схеме поставки формы в прошлом году, которая подписывала фиктивные акты приема одежды и получала деньги от оборонного ведомства без наличия товара.

Договор с Минобороны. Источник: Facebook Евгения Плинского

Договор с Минобороны. Источник: Facebook Евгения Плинского

Владельцами компании на момент реализации схемы с одеждой, как заявил журналист, были: жена Гринкевича, Светлана и его дочь Ольга Швед.

Источник: Facebook Евгения Плинского

"Но в тот же день, когда срок поставки одежды для МО истек, а реализация схемы закончилась, 31.05, они выходят из компании, передавая ее какому-то Владимиру Тымкиву", — сказал медийщик.

Он добавил, что через несколько месяцев после этой схемы с одеждой, Минобороны подписало с этой компанией договор на 470 млн гривен уже на поставку продовольствия на весь 2024 год.

"Для меня — это такая же схема как с одеждой, но МО пока не спешит разрывать это токсичное для них соглашение", — подводит итоги Плинский.

За что задержали Гринкевича

Напомним, что ДБР задержало Гринкевича в конце декабря 2023 года, по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество у подконтрольных ему компаний. Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Еще раньше на контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская - Гребенное" на границе с Польшей пограничники задержали директора Львовской мебельной фирмы "Лемберг-Хольцмобель" Назара Галатюка. У мужчины обнаружены поддельные документы о непригодности к военной службе.