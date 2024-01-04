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На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

4 січня 2024 09:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося
Прикордонники перевіряють документи. Ілюстративне фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На контрольно-пропускному пункті "Рава-Руська — Гребенне" прикордонники затримали директора Львівської меблевої фірми "Лемберг-Хольцмобель" Назара Галатюка. У чоловіка виявили підроблені документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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За даними слідства, Галатюк намагався перетнути кордон та виїхати до Польщі 25 грудня за підробленими документами, де його затримали працівники ДПСУ. Ухилянт на початку червня минулого року замовив через месенджер Telegram тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Таким чином директор підприємства зміг отримати підроблені документи з печатками від імені Дунаєвецької багатопрофільної лікарні, що на Хмельниччині.

Жовківський районний суд Львівської області визнав винним Галатюка у використанні підроблених посвідчень. Йому винесли вирок із покаранням у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн. Рішення судді Руслана Зеліска ще може бути оскаржене в апеляційному суді. Сам обвинувачений визнав свою провину.

Нагадаємо, багатодітного батька восьми дітей не випустили за кордон. Прикордонники вимагали замінити в територіальному центрі комплектування і соціально підтримки слово "зняття" на слово "виключення" з військового обліку.

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально відправляли ухилянтів за кордон. За свої "послуги" організатори злочинної схеми брали у "клієнтів" понад 4 тисячі доларів.

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