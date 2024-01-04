На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

Пограничники проверяют документы. Иллюстративное фото: ГПСУ

На контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская — Гребенное" пограничники задержали директора Львовской мебельной фирмы "Лемберг-Хольцмобель" Назара Галатюка. У мужчины обнаружили поддельные документы о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Читайте также:

Директор мебельной фирмы во Львове сделал поддельные документы

По данным следствия, Галатюк пытался пересечь границу и выехать в Польшу 25 декабря с поддельными документами, где его задержали сотрудники ГПСУ. Уклонист в начале июня прошлого года через мессенджер Telegram заказал временное удостоверение военнообязанного и справку ВЛК о непригодности к военной службе. Таким образом директор предприятия смог получить поддельные документы с печатями от имени Дунаевецкой многопрофильной больницы на Хмельнитчине.

Жовковский районный суд Львовской области признал Галатюка виновным в использовании поддельных удостоверений. Ему вынесли приговор с наказанием в виде штрафа в размере 3400 грн. Решение судьи Руслана Зелиско еще может быть обжаловано в апелляционном суде. Сам обвиняемый признал свою вину.

Напомним, многодетного отца восьми детей не выпустили за границу. Пограничники потребовали заменить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки слово "снятие" на слово "исключение" из военного учета.

Добавим, во Львовской области правоохранители разоблачили троих мужчин, которые нелегально отправляли уклонистов за границу. За свои "услуги" организаторы преступной схемы брали у "клиентов" более 4 тысяч долларов.