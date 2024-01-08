Скандал вокруг Гринкевичей — уволят ли жену предпринимателя из Львовской политехники

Супруги Гринкевичи с дочерью. Фото: соцсети

Светлана Гринкевич, супруга предпринимателя Игоря Гринкевича, работает в университете "Львовская политехника". Несмотря на коррупционный скандал, в который попал ее муж, увольнять женщину из образовательного учреждения не планируют.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской политехники в комментарии для Новини.LIVE.

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"Она у нас работает. А какие основания в правовом поле ее увольнять? Университет работает в правовом поле, поэтому оснований для увольнения Светланы Гринкевич нет. Ее не обвиняют в чем-то, обвиняют ее мужа. Что тут еще комментировать? Тем более, что продолжается следствие, и какие-то такие вещи мы не можем сами решать", — ответили в пресс-службе Львовской политехники.

Светлана Гринкевич является профессором и заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики по научной работе в университете.

Информация о должности Светланы Гринкевич. Фото: скриншот

Коррупционный скандал вокруг Гринкевичей

Напомним, что ГБР задержало Гринкевича в конце декабря 2023 года, по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество у подконтрольных ему компаний. Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Добавим, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют хищения у Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.

В то же время художница Соня Морозюк, семью жениха которой подозревают в хищении средств Минобороны Украины, прокомментировала ситуацию. Она заявила, что она здесь ни при чем.