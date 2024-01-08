ДТП во Львове — один из участников имел поддельные водительские права

Один из автомобилей в кювете. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Во Львове, на одном из выездов из города, произошло дорожно-транспортное происшествие. У одного из водителей, который был подвыпивший, правоохранители обнаружили поддельные водительские права.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Пьяные водители с поддельными документами

По сообщению правоохранителей, вчера днем патрульные отправились на Западный обход Львова, где произошло ДТП. Водитель Audi 80 не справился с управлением и вылетел в кювет. Полицейские обнаружили у него результаты опьянения, из-за чего Драгер показал 1,84 промилле.

Водитель показал правоохранителям водительские права, которые оказались поддельными: на них отсутствовали микропечать и водяные знаки, а также после проверки они выяснили, что серия документа была придумана. Он признался, что приобрел его в соцсетях.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП, и выдвинули уголовное обвинение по ст. 385 УКУ (Подделка документов).

Mitsubishi Lancer в кювете. Источник: Патрульная полиция Львовской области

В тот же день, неподалеку от поселка Новый Ярычев, инспекторы обнаружили Mitsubishi Lancer, чей водитель также вылетел в кювет. Рулевой заявил экипажу, что увидел как на него едет встречное авто, свернул и поэтому съехал в кювет. У водителя обнаружили признаки наркотического опьянения, от медобследования он отказался.

Водитель получил протокол от патрульных по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, после чего полицейские смогли вытащить авто из кювета.

Напомним, что ранее во Львовской области трое молодых ребят разговаривали по-русски и стреляли в воздух, распространяя соответствующие ролики в соцсети. Их нашли и наказали правоохранители: с двумя несовершеннолетними провели профилактические беседы, на третьего составили админпротокол.

В то же время правоохранители объявили в розыск сына судьи Киевского окружного админсуда Евгения Аблова, подозреваемого в убийстве человека. Это произошло во время отдыха в коттеджном комплексе в Одесской области.