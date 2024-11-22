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Ексчиновник з Жовкви відсудив у держави понад 700 тис. грн

22 листопада 2024 14:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Хабарництво на Львівщині — ексчиновник з Жовкви відсудив у держави понад 700 тис. грн
Центральна площа в Жовкві. Ілюстративне фото: Tochka.net
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Колишній заступник мера Жовкви Роман Щур, якого підозрювали в хабарництві, відсудив у держави понад 700 тисяч гривень за незаконні дії правоохоронці. Він судився близько семи років.

Про це йдеться у вироку суду

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що Щура підозрювали у хабарництві і через це він судився упродовж семи років. Так, вперше справа проти нього розпочалася у листопаді 2013 року. Правоохоронці з'ясували, що у грудні того ж року після вимагання він отримав хабар від приватного підприємця.

Вже у серпні 2018 року Жовківський райсуд визнав ексчиновника невинним, пояснюючи це тим, що було недостатньо доказів і не можна довести провину. Вже у квітні 2021 року це рішення підтвердив Львівський апеляційний суд, а ще пізніше, у жовтні 2021 на сторону Романа Щура став і Верховний Суд. 

Водночас сам ексчиновник заявив, що упродовж семи років та п'яти місяців від перебував під слідством і "зазнав значних психічних та душевних страждань, адже постійно хвилювався за своє майбутнє, не міг спокійно працювати, відпочивати, спати, став дуже напруженим, оскільки весь час думав про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності". Окрім того, кримінальне провадження заподіяло шкоду його репутації, адже протягом багатьох років його знайомі вважали, що він скоїв злочин.

Через це він вимагає, що йому має бути виплачена компенсація у розмірі 1 млн 500 тис. грн, оскільки саме ця сума буде співмірною тим психічним та душевним стражданням, які йому було заподіяно неправомірними діями органів досудового розслідування та прокуратури. 

Що вирішив суд

Взявши до уваги всі деталі справи, Галицький райсуд став на сторону Романа Щура та задовольнив його позов до Головного управління Національної поліції у Львівській області, Львівської обласної прокуратури та Державної казначейської служби України про відшкодування шкоди завданої незаконними діями.

Так, з державного бюджету йому відшкодують 730 тис. грн моральної компенсації та 45 тис. грн компенсації за витрати на правничі послуги. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Львівщині працівниця ТЦК взяла хабар. Суд призначив їй тюремний термін. 

Крім того, у Львівській області чоловік намагався підкупити митника, однак його спроба провалилася. 

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